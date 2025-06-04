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Творожные кексы от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: готовятся очень легко

22:00 4 июня 2025
Творожные кексы

Летняя выпечка особенная. Она очаровывает не только вкусом, но и красотой. Воспользуйтесь сезоном — приготовьте что-нибудь вкусное с ягодами.

Рецептом творожных кексов с голубикой с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.

- Творог прекрасно подходит для приготовления кексов, — говорит Марина Гармаш. — Они получаются в меру сладкими, влажными, со сливочным ароматом. Любители творожной выпечки точно оценят этот вкус. В качестве дополнения к кексам я добавила ягоды голубики.

Творожные кексы

Необходимо:

  • 4 яйца,
  • 200 г сахара,
  • 1 пакетик ванильного сахара (16 г),
  • щепотка соли,
  • 150 г сливочного масла комнатной температуры,
  • 400 — 500 г творога,
  • 360 г муки,
  • 2 ч. л. разрыхлителя

Дополнительно:

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  • голубика

Сливочное масло комнатной температуры взбейте вместе с солью, сахаром и ванильным сахаром. Введите по одному яйцу, продолжая взбивать, добавьте творог. Постепенно введите муку с разрыхлителем. Тесто получится хорошей структуры и консистенции.

Распределите по формочкам, по желанию сверху разложите ягоды голубики.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35 минут. Готовые творожные кексы посыпьте сахарной пудрой.

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Вкусных и приятных моментов!

Напомним рецепт кекса с вишнями.

Фото из альбома Марины Гармаш

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