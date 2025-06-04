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Творожные кексы от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: готовятся очень легко
Летняя выпечка особенная. Она очаровывает не только вкусом, но и красотой. Воспользуйтесь сезоном — приготовьте что-нибудь вкусное с ягодами.
Рецептом творожных кексов с голубикой с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.
- Творог прекрасно подходит для приготовления кексов, — говорит Марина Гармаш. — Они получаются в меру сладкими, влажными, со сливочным ароматом. Любители творожной выпечки точно оценят этот вкус. В качестве дополнения к кексам я добавила ягоды голубики.
Творожные кексы
Необходимо:
- 4 яйца,
- 200 г сахара,
- 1 пакетик ванильного сахара (16 г),
- щепотка соли,
- 150 г сливочного масла комнатной температуры,
- 400 — 500 г творога,
- 360 г муки,
- 2 ч. л. разрыхлителя
Дополнительно:
- голубика
Сливочное масло комнатной температуры взбейте вместе с солью, сахаром и ванильным сахаром. Введите по одному яйцу, продолжая взбивать, добавьте творог. Постепенно введите муку с разрыхлителем. Тесто получится хорошей структуры и консистенции.
Распределите по формочкам, по желанию сверху разложите ягоды голубики.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35 минут. Готовые творожные кексы посыпьте сахарной пудрой.
Вкусных и приятных моментов!
Напомним рецепт кекса с вишнями.
Фото из альбома Марины Гармаш83
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