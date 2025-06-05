Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки

Тля — настоящий кошмар для каждого любителя садоводства. Эти маленькие, но очень надоедливые вредители могут уничтожить молодые побеги и листья почти любого растения — от овощей, до фруктовых деревьев и декоративных цветов. Химикаты часто оказываются дорогостоящими и неэффективными. Между тем, существует простой, натуральный и дешевый способ, который может помочь в борьбе с тлей — калийное мыло. Оно также известно как серое мыло, пишет zielony.onet.pl.

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Калийное мыло, сочетание хлорида натрия, глицерина, жирных кислот и солей калия — это натуральный препарат, который можно легко приготовить дома. Просто растворите от 100 до 300 мл мыла в 10 л теплой воды, перелейте смесь в распылитель и опрыскивайте растения. Если мы хотим повысить эффективность этого препарата, можно добавить несколько капель спирта или метилового спирта, а также соединить его с крапивной кашицей или экстрактом пижмы.

Опрыскивание калийным мылом — это не только эффективный, но и экологичный способ избавиться от тли. В отличие от химических средств защиты растений, оно не вредит окружающей среде и полезным насекомым. Более того, его приготовление занимает всего несколько минут.

Добавим, что садоводы рекомендуют еще несколько простых, но действенных способов борьбы с вредителями, в том числе чесночный настой для города.

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