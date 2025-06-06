Не сажайте их возле огурцов: эти растения плохо влияют на урожай

На первый взгляд, все выглядит хорошо — грядки ровные, рассада здоровая, погода благоприятная. И все же огурцы растут медленно, у них бледные листья, а урожай удивительно плохой. Что пошло не так? Иногда проблема не в удобрении или поливе, а… в соседстве. И это может быть самым большим врагом огурцов, пишет специализированный сайт zielonyogrodek. В целом, соседство растений имеет большое значение. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что посадить на участке рядом с капустой и в каких соседях нуждаются помидоры.

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Худший спутник для огурцов — картофель. Они не только конкурируют за воду и питательные вещества, но и увеличивают риск фитофтороза на картофеле и помидорах. Обе культуры также имеют совершенно разные требования к среде обитания — огурцам нужно больше тепла и влаги, тогда как картофель предпочитает более прохладные и более проветриваемые места.

Также не рекомендуется сажать огурцы вблизи редиса или капусты. Овощи семейства капустных привлекают тлю и других вредителей, которые охотно переселяются на листья огурцов, ослабляя их рост и здоровье. Кроме того, у капустных такая корневая система, которая может «задушить» более нежные огурцы.

Возможно, вас очень удивит тот факт, что некоторые травы также негативно влияют на огурцы. Речь идет, прежде всего, о растениях с интенсивным ароматом — базилик, мята, орегано, шалфей и тимьян не являются хорошими соседями. Их эфирные масла могут не только мешать росту огурцов, но и изменить микроклимат вокруг растений, что увеличивает риск грибковых заболеваний.

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Лук и чеснок выделяют вещества, которые могут блокировать рост других растений, в частности огурцов. Хотя их присутствие в огороде может отпугивать некоторых вредителей, в случае с огурцами они приносят больше вреда, чем пользы.

Хорошая новость заключается в том, что огурцы также имеют много союзников в огороде. Их идеальные соседи: укроп, фасоль, свекла, горох, салат и подсолнечник. Эти растения не только не мешают огурцам в их развитии, но и фактически поддерживают их рост, помогая удерживать влагу в почве, отпугивают вредителей и улучшают структуру почвы.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали календарь огородника на июнь-2025.

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