- 08:18 Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня
- 00:37 Украина пропустила от Канады четыре мяча на старте турнира Canadian Shield в Торонто: видеообзор матча
- 07.06 22:25 Тест «Ключи от счастья»: знаете ли вы секреты жизни самого счастливого народа в мире
- 07.06 21:58 Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто
- 07.06 21:28 До сих пор не в себе: Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования
- 07.06 20:59 Никогда не выбрасывайте лавровый лист: он настоящий «санитар» для вашего дома
- 07.06 20:45 Летние обереги и девичьи гадания на Русалочью Пасху: народные обряды, заклинания и запреты на Троицу, которая в этом году приходится на 8 июня
- 07.06 20:34 Не пережил второе тяжелое ранение: в Киевской области попрощались с 34-летним старшим солдатом
- 07.06 20:28 Россияне сбросили авиабомбы на детскую железную дорогу в Харькове: много раненых
- 07.06 20:07 Корзинка из лаваша с ягодами и персиками: прекрасный летний десерт, который можно худеющим
- 07.06 19:50 Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД
- 07.06 19:44 Оккупанты стали использовать один свой дрон как «матку»: что это значит и чем опасно
«Для танго нужны двое»: Трамп признался, введет ли больше санкций против россии
На пресс-конференции по случаю визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Белый дом США у Дональда Трампа, с которым ведет психологическую игру путин, спросили, введет ли он новые санкции против россии. Президент ответил, что будет очень жестким, если станет ясно, что война не закончится скоро.
«Я буду очень, очень жестким, если станет ясно, что война не закончится скоро», — отметил президент США.
Но в комментарии, который, вероятно, напугает союзников Украины, он добавляет: «Честно говоря, это может быть против обеих стран, для танго нужны двое. Мы будем очень жесткими, будь то к россии или к кому-то другому, мы будем очень жесткими, там происходит кровопролитие».
Далее он использовал хоккейную аналогию, которая заключается в том, чтобы позволить двум сторонам немного поспорить друг с другом, прежде чем вмешиваться.
«Между ними есть определенная неприязнь. Мне приходится с этим иметь дело, и канцлеру приходится с этим иметь дело, это невероятно, поскольку между этими двумя, между Зеленским и путиным, существует большая ненависть, и между враждующими сторонами большая ненависть», — сказал он.
Ранее президент США сравнил российско-украинскую войну с «двумя маленькими детьми, которые дерутся в парке».132
Читайте нас в Facebook
Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений