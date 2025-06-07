«Для танго нужны двое»: Трамп признался, введет ли больше санкций против россии

На пресс-конференции по случаю визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Белый дом США у Дональда Трампа, с которым ведет психологическую игру путин, спросили, введет ли он новые санкции против россии. Президент ответил, что будет очень жестким, если станет ясно, что война не закончится скоро.

ВІДЕО ДНЯ

«Я буду очень, очень жестким, если станет ясно, что война не закончится скоро», — отметил президент США.

Но в комментарии, который, вероятно, напугает союзников Украины, он добавляет: «Честно говоря, это может быть против обеих стран, для танго нужны двое. Мы будем очень жесткими, будь то к россии или к кому-то другому, мы будем очень жесткими, там происходит кровопролитие».

Далее он использовал хоккейную аналогию, которая заключается в том, чтобы позволить двум сторонам немного поспорить друг с другом, прежде чем вмешиваться.

РЕКЛАМА

«Между ними есть определенная неприязнь. Мне приходится с этим иметь дело, и канцлеру приходится с этим иметь дело, это невероятно, поскольку между этими двумя, между Зеленским и путиным, существует большая ненависть, и между враждующими сторонами большая ненависть», — сказал он.

Ранее президент США сравнил российско-украинскую войну с «двумя маленькими детьми, которые дерутся в парке».

РЕКЛАМА

132

Читайте нас в Facebook