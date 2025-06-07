Тайные операции могут перерасти в «грязную войну» за пределами фронта: что поможет Украине не проиграть войну

С отходом Дональда Трампа от роли миротворца, по крайней мере в настоящее время, Украина будет больше чем когда-либо зависеть от своих спецслужб. Они уже продемонстрировали способность наносить удары по российским войскам глубоко в тылу страны и по всему миру. Линия фронта внутри Украины останется адом дронов и артиллерии. Но тайные операции могут перерасти в «грязную войну» за пределами фронта, с более целенаправленными убийствами, саботажем и ударами по странам, поставляющим оружие Украине и россии соответственно, пишет издание Washington Post.

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Украина рассматривала возможность применения морской версии тактики внезапного нападения, которую она так эффективно применила при атаке на аэродромы врага. Источники сообщают, что СБУ рассматривала возможность отправки морских дронов, спрятаных в грузовых контейнерах, для нападения на корабли россии и ее союзников в северной части Тихого океана. Однако, судя по всему, сейчас эти операции еще не начаты.

Важной целью для СБУ был мост через Керченский пролив, соединяющий россию с оккупированным Крымом. Агенты СБУ трижды атаковали мост с момента полномасштабного вторжения рф в 2022 году, в последний раз — 3 июня во время большого подводного взрыва. Находящийся под усиленной охраной мост является главным символическим объектом для Украины — еще одним способом нанести «удар».

Готовность Украины проводить рискованные шпионские операции привела к постоянной напряженности между Вашингтоном и Киевом, сообщили изданию американские и украинские источники.

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Страны, граничащие с Украиной, могут стать новыми полями сражений по мере продолжения войны. Примером является Приднестровье, где принимают российские «миротворческие» силы. Сейчас россия рассматривает возможность отправки 10 000 дополнительных военных в Приднестровье и стремится дестабилизировать Молдову.

Опасность распространения войны угрожает другим странам, граничащим с Украиной: Беларуси, Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, а также Германии, странам Балтии, Норвегии и Финляндии. Большинство этих стран поддерживают Украину. Слишком легко представить расширение кампании российского саботажа и угроз убийствами, подобных тем, что начались в прошлом году.

Когда Трамп вступил в должность, он, казалось, полагал, что закончить эту войну будет легко. На днях он получил ответ, когда украинские и российские переговорщики встретились в Стамбуле. Условия россии сводились к требованию капитуляции Украины. В переговорном меморандуме рф говорится о «нейтралитете Украины, что означает ее обязательство не присоединяться к военным союзам и коалициям, запрет какой-либо военной деятельности… и развертывания иностранных военных сил».

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Тем временем в россии поражены очередные аэродромы базирования авиации и другие важные военные объекты.

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