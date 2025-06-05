«Нам есть чему поучиться»: американские СМИ об украинской спецоперации

Украинские спецслужбы проникли глубоко вглубь территории своего противника, чтобы уничтожить или повредить чрезвычайно дорогие стратегические самолеты врага, которые к тому же больше не производятся современной россией. Все произошло с помощью недорогих беспилотников, которые практически не отличаются от тех, что доступны на Amazon. Это не совсем противостояние Давида и Голиафа, потому что российский гигант не будет сбит этим ударом, но дипломатическое и психологическое влияние рейда может быть глубоким, поскольку Украина стремится продемонстрировать Западу свою стойкость. Иностранные аналитики отмечают креативность и необычайный эффект от спецоперации.

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«Мы только что наблюдали за эквивалентом демонстрации кейса легенды авиации Билли Митчелла в 1921 году, когда он приказал американским самолетам потопить бывший немецкий линкор, демонстрируя растущую мощь воздушных сил. Украинская операция „Паутина“ сочетала интригу в стиле „Миссия невыполнима“ — дроны были тайно размещены в россии, а некоторые из них запускались из контейнеров, закрепленных на грузовиках, без ведома водителей — с умными инновациями», — пишет издание National Review.

Эта операция была последней итерацией войны дронов между Украиной и россией. Дроны уязвимы к электронным помехам? Тогда ими будут управлять огромные катушки оптоволоконного кабеля. Дроны угрожают маршрутам снабжения? Тогда дороги будут покрыты сеткой. А беспилотники будут атакованы другими беспилотниками, объясняют авторы статьи.

По оценкам, беспилотники сейчас наносят около 70 процентов потерь с обеих сторон, и их буквально миллионы. Россия развернула на фронте примерно 4 миллиона беспилотников в прошлом году, а Украина — около 1,5 миллионов.

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«Нам есть чему поучиться из всего этого. После 1 июня каждый командир американской базы должен по-новому подумать о ее потенциальной уязвимости к атакам дронов, и нетрудно представить, как китайцы будут использовать дроны для осуществления широкомасштабного удара в западной части Тихого океана, если Пекин нападет на Тайвань. США не успевают за адаптациями, происходящими во время войны в Украине. Потому что наши собственные бюрократические процессы являются нашим худшим врагом», — отмечают авторы публикации.

Как пишет глава Национальной ассоциации дронов США Натан Эсельбаргер, система приобретения дронов «остается глубоко несовершенной, излишне бюрократизированной и устойчивой к инновациям».

«Нам также придется больше сосредоточиться на обороне — от раннего обнаружения до возможностей борьбы с дронами. Проблема использования ракет для уничтожения дронов заключается в асимметрии затрат — ракета SM-2 стоит миллионы, тогда как беспилотник стоит тысячи. А рои дронов могли бы преодолеть батарею ракет. Вот почему работа оборонных фирм следующего поколения, таких как Epirus, которая разработала масштабируемую мощную платформу микроволновых технологий, способную сбивать в небе рой дронов, является настолько важной», — констатирует он.

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То, что происходит в Украине, является нормой в войнах. «Либо адаптация — либо наблюдайте, как ваш замок превращается в руины, ваш флот отправляется на дно океана или часть вашей ядерной триады подвергается нападению», — резюмирует National Review.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в Пентагоне оценили операцию «Паутина».

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