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Украина

«До последнего Трамп будет держаться за возможность общаться с путиным», — дипломат

14:24 9 июня 2025
трамп и путин

Дипломат и бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что доминантой президента США будет желание общаться с путиным как с партнером для политических целей и реализации иллюзорных экономических проектов.

«Трамп рассматривает прекращение войны в Украине как часть общего замысла по переформатированию отношений с россией. К этому он стремится для изменений в повестке дня мировой политики», — отметил дипломат.

По мнению эксперта, Дональд Трамп до последнего будет стремиться общаться с путиным как с партнером, а не как с соперником, а тем более с врагом.

«Не вижу сейчас перспектив для использования санкций США против рф», — добавил он.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что политика Трампа по Украине ставит весь мир в неизмеримо худшее положение.

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