Секрет невероятных сырников от гастроблогерши Марины Гармаш: будете точно в восторге

Кажется, сырники умеют готовить все. Но получаются они разные и по внешнему виду, и по вкусу. Очевидно, нужно знать секреты опытных кулинаров, чтобы сырники были произведением кулинарного искусства. Если хотите приготовить очень вкусные сырники, стоит принять во внимание рецепт кулинара-гастроблогерши Марины Гармаш, которым она поделилась с «ФАКТАМИ»,

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- Мой любимый рецепт приготовления сырников на завтрак довольно прост в реализации, — говорит Марина Гармаш. — Они в меру сладкие, невероятно вкусные. Из этой порции ингредиентов получается 30 сырников. Готовлю их только из домашнего творога.

Сырники

Нужно: 1 кг творога (домашнего), 4 ст. л. сахара, щепотка соли, 4 яйца, 6 — 8 ст. л. манной крупы, мука для обкатки и формовки

Нужно смешать все ингредиенты. Готовое творожное тесто поместите в холодильник на час, можно на ночь. Для каждого сырника необходимо взять 1 ст. л. творожного теста, сделать шарик, обкатать в муке, с помощью ладони и ножа придать форму. Обжарить в масле. Дополнительно допекаю их в духовке при температуре 180 градусов 5 — 7 минут.

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Напомним рецепт сырников без… творога — оригинального и очень вкусного блюда.

Вкусных и приятных моментов!

Фото из альбома Марины Гармаш

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