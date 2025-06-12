Попробуйте молоко и йод: чем поливать помидоры, чтобы был богатый урожай

Чтобы получить богатый урожай помидоров, за томатами нужно правильно ухаживать — вовремя подкармливать, пасынковать, подвязывать высокорослые сорта, поливать.

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Но не только полив нужен помидорам. На каждом этапе выращивания растение нужно не только поливать, но и опрыскивать по листу, пишет Gazeta.ua.

Важно не упустить момент, когда на стеблях появляются первые цветки. Есть несколько рецептов для обработки томатов именно в это время, чтобы получить хороший урожай.

Можно использовать борную кислоту — в ведре воды развести 5−10 граммов борной кислоты. Этой смесью следует опрыскивать помидоры.

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Поможет и пепел. В трех литрах воды тщательно размешать 300 г пепла и прокипятить смесь в течение получаса. Перелить настой в ведро, добавляют мыло и дать настояться в течение суток.

Йод и молоко помогут томатам в период цветения. В литре молока развести 30 капель йода. Перемешать, добавить столовую ложку перекиси водорода. Полученный раствор развести в 9 литрах воды.

Для того чтобы хорошо формировалась завязь, рецепт с молоком и йодом несколько иной. К литру воды добавить стакан нежирного молока и пять капель йода. Раствор тщательно перемешать и обработать им помидоры.

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Для полива можно добавлять к воде также дрожжи, гумат или йод.

Опытные огородники советуют перед использованием растворов, полить томаты водой, чтобы почва стала более мягкой. После этого эффективность растворов будет больше.

Во время полива вода проникает глубже, а значит создаются все условия для того, чтобы земля накопила запас влаги, достаточный для растений.

Огородница из Одессы поделилась своим секретом «безумного урожая».

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А признанный фермер рассказал, что нужно сделать, если скручиваются листья у томатов.

Раньше мы уже рассказывали, чем подкормить помидоры, когда появились первые цветки.

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