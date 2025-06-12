- 08:17 Овнам — энергия, Ракам — эмоции, а Львам — творчество: гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака
- 00:07 Украина U21 обидно проиграла Дании на старте Евро-2025: видеообзор матча
- 12.06 22:27 Тест «Ресторанный этикет» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 12.06 22:00 Необычный салат от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: вкусен с жареным картофелем
- 12.06 21:30 Загадочное кольцо на пальце дочери Джоли и Питта спровоцировало слухи о возможной помолвке
- 12.06 21:01 Лучшие овощи и фрукты от гипертонии: обязательно включите их в свое меню
- 12.06 20:45 «Цветочные натюрморты восстанавливают нас, как сама природа», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 12.06 20:32 Год родные надеялись и ждали: в Винницкой области попрощались с воином, который принял последний бой на Донетчине
- 12.06 20:07 Кабачковый торт с зеленью: приготовьте по этому рецепту и не переживайте за свою талию
- 12.06 19:57 Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня
- 12.06 19:43 Не только не добавят, но и отнимут: кого из пенсионеров и почему заставят вернуть выплаты
- 12.06 19:34 Зеленский назвал условие, когда «москва зазвучит миролюбиво»
Лучшие овощи и фрукты от гипертонии: обязательно включите их в свое меню
Гипертонию называют «тихим убийцей сердца». Слишком высокое давление повреждает кровеносные сосуды, способствует атеросклерозу и угрожает инфарктом или инсультом. Оно также может повредить почки и зрение. Вот почему так важно не только регулярно измерять артериальное давление и проходить обследования у врача, но и изменить свой рацион и образ жизни. Оказывается, что некоторые фрукты и овощи чрезвычайно эффективны в профилактике и борьбе с гипертонией, пишет Onet.
Натрий и калий — два ключевых минерала, которые, если они находятся в правильных пропорциях друг к другу, обеспечивают хорошее функционирование кровеносной системы и почек. Калий поддерживает почки в выведении избытка натрия и снимает напряжение в кровеносных сосудах. Благодаря этому он способствует кровотоку и снижает кровяное давление. Он также необходим для правильной работы сердца.
Результаты последних исследований были опубликованы в Американском журнале физиологии. Их авторы обнаружили, что включение продуктов, богатых калием, в рацион может быть даже эффективнее для снижения артериального давления, чем ограничение соли. Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде ищут оптимальное количество калия и натрия в организме с учетом возраста и пола. Оказывается, что мужчины больше рискуют заболеть гипертонией, и эта тенденция выравнивается лишь после 50 лет у обоих полов.
Исследователи подчеркивают, что причиной все более частой гипертонии в развитых обществах является изменение рациона и образа жизни. Они отмечают, что несколько десятилетий назад люди ели больше овощей и фруктов, и намного меньше сильно обработанных продуктов с высоким содержанием натрия. Возвращение к более натуральной пище может быть эффективной профилактикой гипертонии.
Ученые из Университета Ватерлоо утверждают, что включение бананов, которые являются одним из лучших источников калия, в рацион может эффективно снизить артериальное давление. Из-за калорийности и высокого гликемического индекса этих фруктов стоит употреблять разнообразные продукты, содержащие этот элемент. Больше всего калия также можно найти в абрикосах и авокадо, киви, смородине, ананасах и грейпфрутах. Среди овощей лучшими источниками этого минерала являются картофель, помидоры, корень петрушки, шпинат, свекла и белая фасоль.
Ранее в «ФАКТАХ» врач объяснил причины гипотонии и дал советы, как с ней справиться.291
Читайте нас в Facebook
Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня