Лучшие овощи и фрукты от гипертонии: обязательно включите их в свое меню

Гипертонию называют «тихим убийцей сердца». Слишком высокое давление повреждает кровеносные сосуды, способствует атеросклерозу и угрожает инфарктом или инсультом. Оно также может повредить почки и зрение. Вот почему так важно не только регулярно измерять артериальное давление и проходить обследования у врача, но и изменить свой рацион и образ жизни. Оказывается, что некоторые фрукты и овощи чрезвычайно эффективны в профилактике и борьбе с гипертонией, пишет Onet.

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Натрий и калий — два ключевых минерала, которые, если они находятся в правильных пропорциях друг к другу, обеспечивают хорошее функционирование кровеносной системы и почек. Калий поддерживает почки в выведении избытка натрия и снимает напряжение в кровеносных сосудах. Благодаря этому он способствует кровотоку и снижает кровяное давление. Он также необходим для правильной работы сердца.

Результаты последних исследований были опубликованы в Американском журнале физиологии. Их авторы обнаружили, что включение продуктов, богатых калием, в рацион может быть даже эффективнее для снижения артериального давления, чем ограничение соли. Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде ищут оптимальное количество калия и натрия в организме с учетом возраста и пола. Оказывается, что мужчины больше рискуют заболеть гипертонией, и эта тенденция выравнивается лишь после 50 лет у обоих полов.

Исследователи подчеркивают, что причиной все более частой гипертонии в развитых обществах является изменение рациона и образа жизни. Они отмечают, что несколько десятилетий назад люди ели больше овощей и фруктов, и намного меньше сильно обработанных продуктов с высоким содержанием натрия. Возвращение к более натуральной пище может быть эффективной профилактикой гипертонии.

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Ученые из Университета Ватерлоо утверждают, что включение бананов, которые являются одним из лучших источников калия, в рацион может эффективно снизить артериальное давление. Из-за калорийности и высокого гликемического индекса этих фруктов стоит употреблять разнообразные продукты, содержащие этот элемент. Больше всего калия также можно найти в абрикосах и авокадо, киви, смородине, ананасах и грейпфрутах. Среди овощей лучшими источниками этого минерала являются картофель, помидоры, корень петрушки, шпинат, свекла и белая фасоль.

Ранее в «ФАКТАХ» врач объяснил причины гипотонии и дал советы, как с ней справиться.

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