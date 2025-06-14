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Книга рецептов

Галета с грушей и горгонзолой: смело подавайте на праздничный стол

20:05 14 июня 2025
Галета с грушей и горгонзолой

Хотя сочетание сладкой груши и мягкого сыра уже давно считается классическим, это блюдо на творожном тесте для тех, кто любит неординарные вкусы.

Это очень простой рецепт придется по душе любителям пикантных сыров с благородной плесенью. Запеченную грушу с сыром можно подавать как в виде закуски, так и в конце обеда или ужина как десерт. Поверьте, ваши гости придут в восторг от сочетания сочной груши, хрустящих орешков, меда и кремовой консистенции горгонзолы с интенсивным острым вкусом, делится фудблогер Оксана Игнатишина.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 2 твердых груши
  • 150 г сыра горгонзола (можно использовать также рокфор, дорблю или любой другой сыр, если не любите сыр с плесенью)
  • 4 столовые ложки меда
  • 2 столовые ложки любых измельченных орешков

Приготовление:

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Разрезаем груши пополам, не снимая кожицы. Небольшим ножом или ложкой удаляем сердцевину. Грушу можно запечь на гриле или в духовке. А дальше все просто: когда груша зарумянится и станет мягче, кладем сверху горгонзолу, поливаем медом и присыпаем орешками. Сыр тает на горячей груше, создавая нежную текстуру блюда. Есть нужно это блюдо горячим.

Воспользуйтесь также рецептом легкого салата к ужину за 5 минут, а также кабачкового торта с зеленью.

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