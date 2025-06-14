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Галета с грушей и горгонзолой: смело подавайте на праздничный стол
Хотя сочетание сладкой груши и мягкого сыра уже давно считается классическим, это блюдо на творожном тесте для тех, кто любит неординарные вкусы.
Это очень простой рецепт придется по душе любителям пикантных сыров с благородной плесенью. Запеченную грушу с сыром можно подавать как в виде закуски, так и в конце обеда или ужина как десерт. Поверьте, ваши гости придут в восторг от сочетания сочной груши, хрустящих орешков, меда и кремовой консистенции горгонзолы с интенсивным острым вкусом, делится фудблогер Оксана Игнатишина.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 2 твердых груши
- 150 г сыра горгонзола (можно использовать также рокфор, дорблю или любой другой сыр, если не любите сыр с плесенью)
- 4 столовые ложки меда
- 2 столовые ложки любых измельченных орешков
Приготовление:
Разрезаем груши пополам, не снимая кожицы. Небольшим ножом или ложкой удаляем сердцевину. Грушу можно запечь на гриле или в духовке. А дальше все просто: когда груша зарумянится и станет мягче, кладем сверху горгонзолу, поливаем медом и присыпаем орешками. Сыр тает на горячей груше, создавая нежную текстуру блюда. Есть нужно это блюдо горячим.
Воспользуйтесь также рецептом легкого салата к ужину за 5 минут, а также кабачкового торта с зеленью.94
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