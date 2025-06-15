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Книга рецептов

Салат с куриным стейком и свеклой: отличный вариант легкого ужина

20:07 15 июня 2025
Салат с куриным стейком и свеклой

Летом хочется максимально легких, но полезных и вкусных блюд! А салат с молодой свеклой и вкусной заправкой — именно то, что нужно, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Составляющие:

  • Куриное филе — 120 г
  • свекла вареная/запеченная — 100 г
  • листья салата/капуста — 40 г
  • сыр фета — 30 г
  • томаты вяленые — 15 г
  • орехи — 20 г
  • специи и зелень — по вкусу
  • Маринад для куриного филе: соевый соус ½ ч. л., чеснок 1 зубчик, растительное масло ½ ч. л., паприка сушеная.
  • Заправка для салата: оливковое масло + горчица + сушеный чеснок.

Приготовление:

Смазываем куриное филе маринадом и оставляем на 10−15 мин. Затем обжариваем на сухой сковороде курицу до готовности. Или можно использовать гриль или запечь.

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Свеклу нарезаем мелкими тонкими полукольцами, измельчаем листья салата. Смешиваем все овощи, сверху выкладываем куриный стейк, посыпаем сыром фета и орехами.

Сверху салат поливаем заправкой и посыпаем мелко нарезанной зеленью.

Ранее известная блогер поделилась рецептом куриной грудки в соевом соусе, которая готовится очень просто и быстро.

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Читайте также, как дома приготовить сливочное мороженое в шоколаде.

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