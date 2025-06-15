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Салат с куриным стейком и свеклой: отличный вариант легкого ужина
Летом хочется максимально легких, но полезных и вкусных блюд! А салат с молодой свеклой и вкусной заправкой — именно то, что нужно, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Составляющие:
- Куриное филе — 120 г
- свекла вареная/запеченная — 100 г
- листья салата/капуста — 40 г
- сыр фета — 30 г
- томаты вяленые — 15 г
- орехи — 20 г
- специи и зелень — по вкусу
- Маринад для куриного филе: соевый соус ½ ч. л., чеснок 1 зубчик, растительное масло ½ ч. л., паприка сушеная.
- Заправка для салата: оливковое масло + горчица + сушеный чеснок.
Приготовление:
Смазываем куриное филе маринадом и оставляем на 10−15 мин. Затем обжариваем на сухой сковороде курицу до готовности. Или можно использовать гриль или запечь.
Свеклу нарезаем мелкими тонкими полукольцами, измельчаем листья салата. Смешиваем все овощи, сверху выкладываем куриный стейк, посыпаем сыром фета и орехами.
Сверху салат поливаем заправкой и посыпаем мелко нарезанной зеленью.
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