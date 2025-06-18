Маффины с виноградом, сыром дорблю и миндалем: смело подавайте на праздничный стол

Сочетание сыра и винограда — всегда выигрышное. Это замечательное блюдо на завтрак, закуска на праздничный стол и просто вкусняшка, которой можно лакомиться без ущерба для фигуры. Если у ваших детей нет аллергии на ингредиенты, смело готовьте такие маффины, им понравится, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Ингредиенты:

Мука овсяная или цельнозерновая — 50 г

Виноград — 100 г

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Сыр дорблю — 25 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — ½ ч. л.

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Молоко маложирное — 50 г

Мед — 1 ч. л.

Цедра лимона — ½ ч. л.

Миндаль — 20 г

Приготовление

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Виноград разрезаем пополам и вынимаем косточки. Сыр измельчаем. Смешиваем яйцо с молоком, медом, цедрой лимона. К яичной смеси добавляем сыр и виноград, измельченный орех. Все тщательно перемешиваем.

Далее добавляем муку и разрыхлитель, еще раз перемешиваем и переливаем смесь в формочки для выпечки. Выпекаем маффины 25 минут при 180 градусах.

Ранее рецептом классических американских маффинов — мягких и вкусных, как в знаменитом американском кафе Starbucks, поделилась Аннина Карпенко.

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