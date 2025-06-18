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Маффины с виноградом, сыром дорблю и миндалем: смело подавайте на праздничный стол
Сочетание сыра и винограда — всегда выигрышное. Это замечательное блюдо на завтрак, закуска на праздничный стол и просто вкусняшка, которой можно лакомиться без ущерба для фигуры. Если у ваших детей нет аллергии на ингредиенты, смело готовьте такие маффины, им понравится, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
Мука овсяная или цельнозерновая — 50 г
Виноград — 100 г
Сыр дорблю — 25 г
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель — ½ ч. л.
Молоко маложирное — 50 г
Мед — 1 ч. л.
Цедра лимона — ½ ч. л.
Миндаль — 20 г
Приготовление
Виноград разрезаем пополам и вынимаем косточки. Сыр измельчаем. Смешиваем яйцо с молоком, медом, цедрой лимона. К яичной смеси добавляем сыр и виноград, измельченный орех. Все тщательно перемешиваем.
Далее добавляем муку и разрыхлитель, еще раз перемешиваем и переливаем смесь в формочки для выпечки. Выпекаем маффины 25 минут при 180 градусах.
Ранее рецептом классических американских маффинов — мягких и вкусных, как в знаменитом американском кафе Starbucks, поделилась Аннина Карпенко.
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