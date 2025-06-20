Российские войска, продолжая террор мирных городов Украины, на днях совершили механизированный штурм численностью по меньшей мере взвода на Торецком направлении. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты осуществили его к западу от Яблоновки (к западу от Торецка) с использованием по меньшей мере трех единиц бронетехники и четырех моторизованных транспортных средств, вероятно, вездеходов.

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Российские войска с зимы 2024−2025 годов все реже осуществляют механизированные штурмы, вероятно, из-за украинских возможностей использования беспилотников и сокращения поставок российской бронетехники, говорится в отчете Института изучения войны.

По словам аналитиков, потребление россией запасов танков советской эпохи замедляется. Зато враги все больше полагаются на гражданские транспортные средства, вездеходы и мотоциклы для наступательных операций. Министерство обороны рф в апреле 2025 года начало официально использовать мотоциклы в наступательных операциях.

Российские механизированные наступления на Торецком направлении могут свидетельствовать о том, что российское военное командование намерено предоставить приоритет этому участку фронта.

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Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, зачем россияне хотят захватить город Покровск и как его оборона может повлиять на боевые действия.

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