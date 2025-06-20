- 09:08 Спустя три дня спасатели нашли пятилетнего ребенка-аутиста, пропавшего в лесу на Ивано-Франковщине
- 08:42 Цель — НПЗ: ночью враг массированно атаковал Кременчуг дронами и ракетами
- 08:17 Львам следует навести порядок в мыслях и делах, а Рыбам — не сопротивляться неожиданным изменениям: гороскоп на 21 июня
- 08:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 20.06 23:53 Магучих вернулась в Париж и добыла «серебро» этапа «Бриллиантовой лиги»
- 20.06 22:26 В моде винтажные будильники: причины популярности этого предмета вас удивят
- 20.06 22:00 Летний салат с необычным соусом: вкусно, как в лучшем ресторане
- 20.06 21:30 Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после фото Бена Аффлека с младенцем
- 20.06 21:01 И никакой гнили больше: опрыскайте свои помидоры этим раствором и забудете о болезни
- 20.06 20:45 «Свадебный веночек считается сильным оберегом», — мастер Лидия Мосийчук
- 20.06 20:34 Ему удалось захватить в плен российского десантника, творившего зверства в Буче: на Сумщине погиб защитник с Киевщины
- 20.06 20:06 Десерт с печеньем и клубникой: вкусно так, что не оторваться
Оккупанты определили приоритетное направление для атак, — аналитики
Российские войска, продолжая террор мирных городов Украины, на днях совершили механизированный штурм численностью по меньшей мере взвода на Торецком направлении. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты осуществили его к западу от Яблоновки (к западу от Торецка) с использованием по меньшей мере трех единиц бронетехники и четырех моторизованных транспортных средств, вероятно, вездеходов.
Российские войска с зимы 2024−2025 годов все реже осуществляют механизированные штурмы, вероятно, из-за украинских возможностей использования беспилотников и сокращения поставок российской бронетехники, говорится в отчете Института изучения войны.
По словам аналитиков, потребление россией запасов танков советской эпохи замедляется. Зато враги все больше полагаются на гражданские транспортные средства, вездеходы и мотоциклы для наступательных операций. Министерство обороны рф в апреле 2025 года начало официально использовать мотоциклы в наступательных операциях.
Российские механизированные наступления на Торецком направлении могут свидетельствовать о том, что российское военное командование намерено предоставить приоритет этому участку фронта.
Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, зачем россияне хотят захватить город Покровск и как его оборона может повлиять на боевые действия.181
Читайте нас в Facebook
Мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло: уникальная 7-летняя гимнастка установила рекорд Украины, провисев под куполом на одной пятке