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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после фото Бена Аффлека с младенцем

21:30 20 июня 2025
Джей Ло в Лос-Анджелесе. фото из открытых источников

На днях Дженнифер Лопес, которая мечтает о яхте и горячих парнях, была замечена в Лос-Анджелесе, где она демонстрировала шикарный спортивный образ после того, как Дженнифер Гарнер поделилась фотосессией по случаю Дня отца, посвященной ее бывшему мужу Бену Аффлеку.

55-летняя звезда выглядела непринужденной и сияющей, выходя из своей студии в повседневной, но стильной одежде, пишет Pakistan Today.

Ее наряд состоял из леггинсов с высокой талией и майки с глубоким вырезом, сверху была полосатая рубашка на пуговицах, завязанная на талии. Образ дополняли солнцезащитные очки-авиаторы и яркие золотые серьги-кольца. Лопес добавила неожиданный штрих кроссовками Nike x Off-White Air Presto, превратив простой образ во что-то непринужденно стильное.

Ее появление состоялось на фоне ее постоянной сосредоточенности на карьере, будущих кинопроектах и после трогательного поста Дженнифер Гарнер, которая поделилась поздравлением с Днем отца в Instagram Stories. 53-летняя Гарнер опубликовала фотографию спящего новорожденного, лежащего на груди Аффлека, подписав ее: «С Днем отца». Пост подчеркнул связь между Аффлеком и его детьми: 19-летней Вайолет, 16-летним Фином и 13-летним Сэмюэлем.

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Тем временем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лопес и Аффлек находятся на завершающем этапе своей совместной жизни после развода в январе 2025 года. Источник сообщил, что актер стремится продать их особняк в Беверли-Хиллз, на который трудно найти покупателя даже после снижения цены на 8 миллионов долларов.

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