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Книга рецептов

Творожный пирог с черешней: легкая выпечка готовится за пол часа

22:01 19 июня 2025
Пирог с черешней

Ягодная пора дарит немало прекрасных кулинарных идей. Десерты с клубникой, вишней, черешней, малиной — это так вкусно! А что, если приготовить ягодный пирог? Это легко, просто и достаточно быстро. Приготовьте такой пирог — и вы сможете убедиться в этом лично.

Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом лакомства, которое можно подать к чаю или кофе и подарить родным и друзьям незабываемые эмоции.

Творожный пирог с черешней

Для теста:
250 г творога
По щепотке соли и сахара
3 столовые ложки рисовой муки
80 г сыра моцарелла

Для начинки:
100 г сыра Бри
Черешня без косточек
Мед и свежая мята — для подачи

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Приготовление:

Замесить тесто из творога, моцареллы, рисовой муки, добавив соль, сахар и яйцо. Формируем пирог, смазываем бортики яйцом. Выкладываем ломтики сыра Бри и черешню. Выпекаем при 180 градусах примерно 20−30 минут. Дополняем при подаче медом и свежей мятой.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт легкого клубничного блинчика-рулета, который готовится за 5 минут.

Фото Эллы Ивановой

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