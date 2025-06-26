Клубничка отплодоносила: что делать дальше (совет от «Малиновая фазенда»)

К концу июня многие дачники и фермеры успешно посадили клубнику, защитили ее от вредителей и болезней, и решают, что делать дальше.

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Свой план дальнейших действий предлагают авторы Instagram-канала «Малиновая фазенда».

«Отрезаем старые листья. После обрезки клубнику нужно обязательно полить, если она сухая. Далее даем питание: 20−20−20 с микроэлементами. У нас это GroGreen. Там в составе есть фульвовая кислота. Через семь-десять дней это же питание повторяем. Удобрение нужно клубничке для наращивания красивых кустов, хороших усиков. Таким образом старые листья убрали. Усы, если они не нужны, тоже убрали. Полили, подкормили. И теперь наши кустики нужно защитить от насекомых, клещей и болезней. От болезней можно взять медсодержащие препараты (кроме ХОМ), а также Хорус, Скор, Топаз, Фитоспорин-М. От насекомых поможет Актера, Актелик, Моспилан, СилКер… От клещей — Масай, Вертимек. Кстати, Вертимек — это инсектоакарицид (поможет и от клещей, и от насекомых)», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как проверить, была ли клубника опрыскана.

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Фото: Pixabay

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