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Такой необычный салат вы точно не пробовали: он готовится просто и быстро
Такой салат понравится тем, кто любит кокосовую стружку. Он очень необычен и подается теплым. По мнению кулинара Эллы Ивановой, которая поделилась рецептом с читателями «ФАКТОВ», он хорошо сочетается со свежими овощами и отварным рисом. Готовьте с удовольствием! Открывать для себя и родных новые необычные вкусы — это всегда интересно и увлекательно. Возможно, и вкус этого салата с кокосовой стружкой и томатами станет вашим любимым.
Необычный салат с кокосовой стружкой и томатами
200 г кокосовой стружки
Петрушка
Соль
Перчик чили
1 небольшая красная луковица
Сок лайма или лимона
150 г свежих томатов
Куркума
Перец
На разогретую сухую сковородку кладем кокосовую стружку, затем — порезанные томаты, петрушку и лук, а также специи, сок лайма и соль. Прогреваем все это минут десять. Подаем, добавив перец чили, оливковое масло и оставшуюся свежую петрушку. При желании можно добавить мед.
И приятного аппетита вам и вашим родным!
Ранее автор канала «Готовим с Людмилой» поделилась рецептом витаминного салата из моркови и чернослива.
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Фото Эллы Ивановой304
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