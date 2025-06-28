Такой необычный салат вы точно не пробовали: он готовится просто и быстро

Такой салат понравится тем, кто любит кокосовую стружку. Он очень необычен и подается теплым. По мнению кулинара Эллы Ивановой, которая поделилась рецептом с читателями «ФАКТОВ», он хорошо сочетается со свежими овощами и отварным рисом. Готовьте с удовольствием! Открывать для себя и родных новые необычные вкусы — это всегда интересно и увлекательно. Возможно, и вкус этого салата с кокосовой стружкой и томатами станет вашим любимым.

ВІДЕО ДНЯ

Необычный салат с кокосовой стружкой и томатами

200 г кокосовой стружки

Петрушка

Соль

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Перчик чили

1 небольшая красная луковица

Сок лайма или лимона

150 г свежих томатов

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Куркума

Перец

На разогретую сухую сковородку кладем кокосовую стружку, затем — порезанные томаты, петрушку и лук, а также специи, сок лайма и соль. Прогреваем все это минут десять. Подаем, добавив перец чили, оливковое масло и оставшуюся свежую петрушку. При желании можно добавить мед.

И приятного аппетита вам и вашим родным!

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Ранее автор канала «Готовим с Людмилой» поделилась рецептом витаминного салата из моркови и чернослива.

Фото Эллы Ивановой

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