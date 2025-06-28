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Пенсионеры могут не платить за коммуналку: в ПФУ напомнили о льготах
В Украине у пенсионеров есть ряд льгот, в частности, они могут не платить налог на землю.
А некоторым людям, вышедшим на заслуженный отдых, можно не платить и за коммунальные услуги. Речь идет не только о 100% скидке на оплату жилищно-коммунальных услуг, но и приобретении твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм. Впрочем, как объясняют в Пенсионном фонде Украины, чтобы иметь возможность не платить за коммуналку, должны быть выполнены определенные требования.
Такое право предоставляется гражданам, проживающим в селах и до выхода на пенсию работавшим в учебных заведениях, сферах культуры и медицины, в библиотеках, на фармацевтических и аграрных должностях не менее трех лет.
Следует знать, что действие такой льготы распространяется непосредственно на самого пенсионера — его родственники соответствующего права не имеют. Еще одно условие — среднемесячный доход семьи пенсионера не должен превышать 4240 гривен. Если пенсия или совокупный доход семьи выше, то право на льготу теряется.
Это не постоянная льгота, ею можно пользоваться в течение года, после чего есть возможность продлить ее действие, подав заявление: лично в сервисные центры Пенсионного фонда Украины или через местную власть; почтой — на адрес органа ПФУ или онлайн — через вебпортал ПФУ, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дия».
Вместе с заявлением предоставляется справка с места работы, подтверждающая право на льготу. Также доказательством может быть запись в трудовой книжке, которую можно подтвердить через сельский совет.
О том, какие новации ожидают пенсионеров с 1 июля, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay382
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