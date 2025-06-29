- 13:23 Инвестиция в инфраструктуру государственного значения: на Закарпатье «Ветряные парки Украины» помогут с восстановлением разрушенного моста
- 13:21 Наступление россии провалилось: эксперты назвали причину
- 13:12 Favbet Foundation и FAST продолжают обучать спасению жизней: тренинги для тренеров по биатлону в Чернигове
- 12:57 Женитьба миллиардера: в сети обсуждают обручальное кольцо невесты за несколько миллионов долларов
- 12:44 «Это был полный шок»: у двукратной олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира обнаружили рак
- 12:20 Зимой привязали к дереву и обливали холодной водой: в начале большой войны мужчина пошел за детским питанием и попал в плен, из которого до сих пор не вернулся
- 11:58 Террористы атаковали Кривой Рог: пострадали три человека
- 11:55 Вселенная готовит сказочное богатство: кто скоро получит шанс укрепить свое финансовое положение
- 11:23 Дуда призвал Украину быть терпеливой к новому президенту Польши: что произошло
- 10:57 «Самая затроленная женщина в мире»: принц Гарри решил вступиться в жену
- 10:26 Не будет ни одного жучка: блогерша Марина посоветовала, как лучше хранить крупы
- 10:14 «Маленькое чудо уже в пути»: Борис Беккер станет отцом пятый раз
Соус мечты: готовится так просто, что вы удивитесь
Летняя зелень очень полезна, поскольку содержит много витаминов. Приготовьте из нее соус для салатов и бутербродов. Он имеет восхитительный вкус, аромат и цвет. А готовится так просто, что вы удивитесь. Особенную нежность этому соусу придает авокадо. Очень важно использовать качественное свежее оливковое масло. К слову, по аромату и вкусу такого масла опытные эксперты могут определить регион, где выращивались оливки. Богатый вкус соусу придаст мятная соль. Используйте ее в том случае, если любите ощущать ноты мяты в блюдах.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом приправы. По ее мнению, этот соус универсальный. Заправьте любой салат — и вы получите волшебный вкус. Готовьте с вдохновением! Дарите положительные эмоции родным и близким.
Летний соус из зелени и авокадо
- 1 авокадо
- 50 г петрушки
- Соль
- Сок лимона
- Винный уксус
- 2−3 столовые ложки растительного масла
- Перец чили
- 1 зубок чеснока
Авокадо, чеснок, перец чили и петрушку измельчить. Добавить соль, сок лимона, винный уксус, растительное масло. Взбить до нежной консистенции с помощью блендера.
И приятного аппетита!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт клубничного супа — простого и эффектного десерта для гурманов.
Фото из альбома Эллы Ивановой272
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно