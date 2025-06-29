Соус мечты: готовится так просто, что вы удивитесь

Летняя зелень очень полезна, поскольку содержит много витаминов. Приготовьте из нее соус для салатов и бутербродов. Он имеет восхитительный вкус, аромат и цвет. А готовится так просто, что вы удивитесь. Особенную нежность этому соусу придает авокадо. Очень важно использовать качественное свежее оливковое масло. К слову, по аромату и вкусу такого масла опытные эксперты могут определить регион, где выращивались оливки. Богатый вкус соусу придаст мятная соль. Используйте ее в том случае, если любите ощущать ноты мяты в блюдах.

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Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом приправы. По ее мнению, этот соус универсальный. Заправьте любой салат — и вы получите волшебный вкус. Готовьте с вдохновением! Дарите положительные эмоции родным и близким.

Летний соус из зелени и авокадо 1 авокадо

50 г петрушки

Соль

Сок лимона

Винный уксус

2−3 столовые ложки растительного масла

Перец чили

1 зубок чеснока

Авокадо, чеснок, перец чили и петрушку измельчить. Добавить соль, сок лимона, винный уксус, растительное масло. Взбить до нежной консистенции с помощью блендера.

И приятного аппетита!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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