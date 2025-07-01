Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается, объявил об изменении позиции Германии относительно стремлений Украины в НАТО и заявил, что Берлин поддерживает будущее членство Украины в альянсе. Зеленский сказал это перед встречей с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем в Киеве, пишет Ukrinform.

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«Это очень важный момент — не только в отношении нашего будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы лично поблагодарить вас за сигнал, который мы слышали от Германии уже давно, возможно, даже никогда», — заявил Зеленский.

Под час саммита НАТО Германия заявила, что считает, что Украина должна присоединиться к альянсу. Это в интересах коллективной безопасности Европы, добавил он.

Владимир Зеленский ранее назвал США, Германию, Венгрию и Словакию странами, которые будут выступать против членства Украины в НАТО. В прошлом году НАТО пообещало предоставить Украине 40 миллиардов евро помощи и поддержать ее на ее «необратимом пути» к членству в НАТО. Однако эта последняя фраза, которая является чрезвычайно важной для Украины, была полностью исключена из итоговой декларации саммита НАТО в Гааге.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по мнению ведущих западных СМИ, НАТО сдало Украину путину.

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