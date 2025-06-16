Пикантная сливочная намазка с редиской: простой рецепт

Сейчас — сезон редиса. Этот остренький овощ можно использовать не только в привычных салатах или при приготовлении охлаждающей летом окрошки, но и делать с ним разнообразные блюда. К примеру, замариновать с добавлением свеклы и перца.

ВІДЕО ДНЯ

А еще с редиской можно сделать намазку, рецептом которой делится ресурс «Шуба».

Ингредиенты: Сливочный сыр — 200 г;

Редис — 5 шт.;

Лук шнитт — 15 г;

Перец черный молотый — половина ч.л.;

Соль — по вкусу. Приготовление: РЕКЛАМА Редис и лук нарезать мелкими кусочками.

Добавить сливочный сыр, соль и перец. При желании можно перебить смесь на блендере.

Срок хранения намазки в холодильнике — до трех суток.

Ранее кулинар Иван Янюк делился рецептом маринованной редиски по-грузински, которую делают с зеленью, чесноком, перцем чили и уксусом.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

86

Читайте нас в Facebook