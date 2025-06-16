- 16.06 23:58 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 16.06 22:28 Как выбрать финики: есть фактор, который вы не учитываете
- 16.06 22:01 Невероятно вкусные вяленые овощи: по этому рецепту готовятся легко и просто
- 16.06 21:31 Латиноамериканский двойник Бритни Спирс — фаворитка на роль в биографическом фильме о певице
- 16.06 21:01 Как проверить, была ли клубника опрыскана: этот способ «расскажет» вам правду
- 16.06 20:44 «Штрудель с лососем, поданный с соусом из сметаны с цедрой лимона и укропом, — это невероятно вкусно», — кулинар Оксана Вознюк
- 16.06 20:32 «Защищал страну на Курском и Сумском направлениях»: российские оккупанты убили защитника с Житомирщины
- 16.06 20:06 Курино-овощной пирог: такой сочный, что аж тает во рту
- 16.06 19:54 Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня
- 16.06 19:45 Глаз невозможно отвести: сеть в восторге от Натальи Могилевской в купальнике
- 16.06 19:32 На сцену возвращаться не планирует: стало известно, грозит ли Алле Пугачевой запрет на въезд в Латвию
- 16.06 19:18 Минимум полтора года: сколько времени уйдет у рф на ремонт поврежденных самолетов Ту-160М
Книга рецептов
13:56 — 16 июня 2025
Пикантная сливочная намазка с редиской: простой рецепт
Сейчас — сезон редиса. Этот остренький овощ можно использовать не только в привычных салатах или при приготовлении охлаждающей летом окрошки, но и делать с ним разнообразные блюда. К примеру, замариновать с добавлением свеклы и перца.
А еще с редиской можно сделать намазку, рецептом которой делится ресурс «Шуба».
Ингредиенты:
- Сливочный сыр — 200 г;
- Редис — 5 шт.;
- Лук шнитт — 15 г;
- Перец черный молотый — половина ч.л.;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Редис и лук нарезать мелкими кусочками.
- Добавить сливочный сыр, соль и перец. При желании можно перебить смесь на блендере.
- Срок хранения намазки в холодильнике — до трех суток.
Ранее кулинар Иван Янюк делился рецептом маринованной редиски по-грузински, которую делают с зеленью, чесноком, перцем чили и уксусом.
Фото Pixabay86
Читайте нас в Facebook
К содержанию раздела Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня
Следующий материал
Новости партнеров