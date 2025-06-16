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Пикантная сливочная намазка с редиской: простой рецепт

13:56 16 июня 2025
Рецепт сырной намазки с редиской. Фото Pixabay

Сейчас — сезон редиса. Этот остренький овощ можно использовать не только в привычных салатах или при приготовлении охлаждающей летом окрошки, но и делать с ним разнообразные блюда. К примеру, замариновать с добавлением свеклы и перца.

А еще с редиской можно сделать намазку, рецептом которой делится ресурс «Шуба».

Ингредиенты:

  • Сливочный сыр — 200 г;
  • Редис — 5 шт.;
  • Лук шнитт — 15 г;
  • Перец черный молотый — половина ч.л.;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

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  • Редис и лук нарезать мелкими кусочками.
  • Добавить сливочный сыр, соль и перец. При желании можно перебить смесь на блендере.
  • Срок хранения намазки в холодильнике — до трех суток.

Ранее кулинар Иван Янюк делился рецептом маринованной редиски по-грузински, которую делают с зеленью, чесноком, перцем чили и уксусом.

Фото Pixabay

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