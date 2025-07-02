Ешьте каждый день — и ваше сердце будет вам благодарно: обязательно включите в свое меню эту чудо-крупу

В мире он известен уже тысячи лет, но у нас только недавно начал становиться популярным. Это настоящий кладезь клетчатки, витаминов группы B и минералов, таких как магний, фосфор, железо и марганец. Благодаря этой смеси питательных веществ он прекрасный союзник здорового сердца и способствует похудению, пишет Onet kobieta.

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Значительным преимуществом является его низкий гликемический индекс. По пищевой ценности он определенно превосходит рис или макароны. Булгур изготавливается из твердых сортов пшеницы — одного из самых ценных видов пшеницы, богатого минералами и питательными веществами. Калий, содержащийся в булгуре, поддерживает сердце, снижает кровяное давление и улучшает кровообращение. Магний имеет решающее значение для функционирования нервной системы, улучшает усвоение кальция и защищает от эмболий. Интересно, что 100 г булгура содержит 32 мг магния, что в четыре раза больше, чем кускус. Натрий поддерживает проведение нервных импульсов и уменьшает мышечное напряжение. Фолиевая кислота (витамин B9) — особенно важна для беременных женщин, поддерживает развитие нервной системы плода. Витамины группы B, в частности витамин B6, улучшающий состояние кожи и волос, хорошо влияет на нервную систему и помогает поддерживать психическое равновесие.

Благодаря высокому содержанию клетчатки булгур поддерживает функционирование пищеварительного тракта. Он помогает регулировать процессы пищеварения, улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры. Более того, некоторые специалисты указывают на то, что регулярное потребление клетчатки может снизить риск развития рака толстой кишки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие продукты являются абсолютным злом для кишечника, поэтому их нужно перестать употреблять.

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