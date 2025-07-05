Налет беспилотников на Киевщину: повреждены школа, магазины, частные дома (фото)

Россияне продолжают обстреливать Украину. Во время последней атаки на Киевскую область под ударом оказались мирные населенные пункты. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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«В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. В Бориспольском районе области в результате вражеской атаки повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля. В помещениях выбиты двери, окна, посечены фасады. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки», — говорится в сообщении.

По данным полиции Киевщины, по состоянию на 09:50 в Бориспольском районе повреждены семь частных домов, автомобиль и учебное заведение. Кроме того, повреждения получили здание дома культуры и три магазина.

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«Также на Броварщине поврежден автомобиль. Информация о пострадавших в полицию пока не поступала», — сообщили в полиции.

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Как сообщили в ГСЧС, российские войска также нанесли массированный удар БПЛА по городу Чугуев Харьковской области.

«Пострадали 11 человек, из них 2 ребенка. Спасатели ликвидируют масштабный пожар на одном из объектов города. По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 5 июля враг ударил по Харьковщине и Днепропетровщине. Были ранены мирные жители.

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