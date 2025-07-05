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Налет беспилотников на Киевщину: повреждены школа, магазины, частные дома (фото)
Россияне продолжают обстреливать Украину. Во время последней атаки на Киевскую область под ударом оказались мирные населенные пункты. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
«В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. В Бориспольском районе области в результате вражеской атаки повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля. В помещениях выбиты двери, окна, посечены фасады. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки», — говорится в сообщении.
По данным полиции Киевщины, по состоянию на 09:50 в Бориспольском районе повреждены семь частных домов, автомобиль и учебное заведение. Кроме того, повреждения получили здание дома культуры и три магазина.
«Также на Броварщине поврежден автомобиль. Информация о пострадавших в полицию пока не поступала», — сообщили в полиции.
Как сообщили в ГСЧС, российские войска также нанесли массированный удар БПЛА по городу Чугуев Харьковской области.
«Пострадали 11 человек, из них 2 ребенка. Спасатели ликвидируют масштабный пожар на одном из объектов города. По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 5 июля враг ударил по Харьковщине и Днепропетровщине. Были ранены мирные жители.227
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