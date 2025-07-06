В Венгрии разбился автобус с украинцами: 17 детей пострадали

В Венгрии 6 июля произошла авария, в которой разбился автобус с украинцами. ДТП произошло между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

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По информации консульства Украины в Ниредьгаге, в салоне находились граждане Украины, большинство — несовершеннолетние. Травмировано 19 человек, из них 17 — дети. По меньшей мере, двое — в тяжелом состоянии.

Авария произошла около пяти утра по неустановленным причинам. Автобус съехал с дороги и опрокинулся.

Пострадавших доставили в больницы в Солноке, Кечкемете и Сентеше.

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«17-летняя девушка находится в опасном для жизни состоянии, а 14-летний парень получил серьезные травмы» , — цитирует спикера Национальной службы скорой помощи венгерское издание 24HU.



Остальным 49 пассажирам предоставили временное расположение и завтрак.

На месте аварии работают спасатели, а также украинский посол Федор Шандор и консулы, оказывающие помощь гражданам Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июня в Румынии автобус с 60 украинцами попал в ДТП, есть жертва и пострадавшие.

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Несколько ранее также произошло ДТП в Румынии с украинцами. Тогда водитель транспорта не справился с управлением и автобус опрокинулся. К счастью, обошлось без жертв.

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