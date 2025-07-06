- 17:53 В Украине изменили правила оформления соцпомощи: о чем следует знать гражданам
- 17:52 Произошел инцидент: в «Киевтеплоэнерго» рассказали о ситуации на ТЭЦ-6 в Киеве
- 17:25 Район, где живут принц Гарри и Меган Маркл, страдает от преступников: семья может переехать на новое место
- 16:54 Тарифы после войны шокируют украинцев: насколько могут подорожать тепло и горячая вода для населения
- 16:23 Поражение Украины может казаться невероятным, но невероятное случается довольно часто — СМИ
- 15:57 В Украине планируют отменить «клановые» спецпенсии: нардеп объяснил, что задумали в Раде
- 15:24 Четверть экспорта лежит на складах: одна из отраслей росссийской экономики на грани краха
- 14:56 Часть пенсионеров может получить бесплатную путевку в санаторий: кто имеет право
- 14:31 Самый дорогой итальянский футболист женился на обворожительной модели
- 14:23 ВОЗ сделает жизнь сладкоежек дороже: что произошло
- 13:54 Украинцам могут пересчитать зарплаты: о каких суммах идет речь
- 13:24 Враг атаковал автомобиль на Харьковщине: погиб ребенок, есть раненые
В Венгрии разбился автобус с украинцами: 17 детей пострадали
В Венгрии 6 июля произошла авария, в которой разбился автобус с украинцами. ДТП произошло между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.
По информации консульства Украины в Ниредьгаге, в салоне находились граждане Украины, большинство — несовершеннолетние. Травмировано 19 человек, из них 17 — дети. По меньшей мере, двое — в тяжелом состоянии.
Авария произошла около пяти утра по неустановленным причинам. Автобус съехал с дороги и опрокинулся.
Пострадавших доставили в больницы в Солноке, Кечкемете и Сентеше.
«17-летняя девушка находится в опасном для жизни состоянии, а 14-летний парень получил серьезные травмы» , — цитирует спикера Национальной службы скорой помощи венгерское издание 24HU.
Остальным 49 пассажирам предоставили временное расположение и завтрак.
На месте аварии работают спасатели, а также украинский посол Федор Шандор и консулы, оказывающие помощь гражданам Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июня в Румынии автобус с 60 украинцами попал в ДТП, есть жертва и пострадавшие.
Несколько ранее также произошло ДТП в Румынии с украинцами. Тогда водитель транспорта не справился с управлением и автобус опрокинулся. К счастью, обошлось без жертв.170
Читайте нас в Facebook