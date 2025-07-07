- 10:05 Помогут «чудо-удобрения»: чем обработать томаты в июле без «химии», чтобы они быстро покраснели
- 09:34 В Киеве в собственном авто застрелили мужчину: что говорит полиция
- 09:27 Как оформить пенсию при нехватке стажа: советы от ПФУ
- 09:00 Манипулятивная журналистика: политтехнолог рассказал, как в Украине работают схемы инфовымогательства
- 08:57 Враг атаковал Николаев, Сумы и другие города: в местах «прилетов» вспыхнули пожары
- 08:18 Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля
- 07.07 22:27 Тест для ценителей красивой посуды от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 07.07 21:59 Баклажановая закуска — волшебный вкус лета: по этому рецепту готовится очень легко
- 07.07 21:29 Дипфейк Дженнифер Энистон и признание в любви: доверчивый безработный отдал аферистам 200 фунтов стерлингов
- 07.07 21:00 Некоторые фрукты летом могут быть очень вредными для нас: вы этого точно не знали
- 07.07 20:34 Даже подумать не мог, что так называемые братья придут на нашу землю убивать: в бою на Сумщине погиб защитник с Хмельнитчины
- 07.07 20:08 Воздушный творожный пудинг: как приготовить вкусный и полезный завтрак
«Справедливо, чтобы европейцы взяли на себя большую долю бремени»: Рютте о поставках оружия Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает лидерство Трампа решающим фактором для достижения мира между Украиной и рф. Об этом он сказал в интервью The New York Times.
«Рискуя, что я снова буду хвалить президента Трампа: именно он вырвал из тупика отношения с путиным. Когда он стал президентом в январе, он начал эти переговоры с путиным, и он был единственным, кто смог это сделать. Это должно было произойти. Прямой диалог между американским президентом и президентом рф. Затем, конечно, это пошаговый процесс. У нас уже было два раунда мирных переговоров в Стамбуле, куда украинцы направили очень высокопоставленную команду, отнеслись к этому очень серьезно, и, к сожалению, россияне направили этого историка, чтобы его не воспринимали серьезно. Итак, мы еще не достигли цели, а это означает, что тем временем нам нужно убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы оставаться в борьбе. Хорошая новость заключается в том, что европейцы уже собрали 35 миллиардов долларов военной помощи в этом году для Украины, что больше, чем в прошлом году», — отметил генсек НАТО.
Рютте добавил, что существуют реальные разногласия во мнениях относительно того, в чем именно состоят обязательства Америки перед Украиной.
«Американская администрация полностью разделяет точку зрения европейцев, что эта война в Украине имеет решающее значение для обороны территории НАТО в будущем, и что мы должны убедиться, что Украина имеет как можно более сильную позицию, чтобы остановить захват россиянами большей территории. И что, когда дело дойдет до прекращения огня или, еще лучше, до мирного соглашения, Украина с определенной помощью сможет предотвратить повторное нападение путина в будущем. Но когда дело доходит до фактически потраченных средств, я считаю, что справедливо, чтобы европейцы взяли на себя большую долю бремени», — сказал генсек НАТО.
Ранее сообщалось, что, по мнению СМИ, НАТО сдало Украину путину, а Трамп признался, что не знает, как заканчивать войну в Украине.71
Читайте нас в Facebook
Близнецам — неожиданный бонус, а Весам — выбор между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой: финансовый гороскоп на 7 — 13 июля