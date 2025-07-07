«Справедливо, чтобы европейцы взяли на себя большую долю бремени»: Рютте о поставках оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает лидерство Трампа решающим фактором для достижения мира между Украиной и рф. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

ВІДЕО ДНЯ

«Рискуя, что я снова буду хвалить президента Трампа: именно он вырвал из тупика отношения с путиным. Когда он стал президентом в январе, он начал эти переговоры с путиным, и он был единственным, кто смог это сделать. Это должно было произойти. Прямой диалог между американским президентом и президентом рф. Затем, конечно, это пошаговый процесс. У нас уже было два раунда мирных переговоров в Стамбуле, куда украинцы направили очень высокопоставленную команду, отнеслись к этому очень серьезно, и, к сожалению, россияне направили этого историка, чтобы его не воспринимали серьезно. Итак, мы еще не достигли цели, а это означает, что тем временем нам нужно убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы оставаться в борьбе. Хорошая новость заключается в том, что европейцы уже собрали 35 миллиардов долларов военной помощи в этом году для Украины, что больше, чем в прошлом году», — отметил генсек НАТО.

Рютте добавил, что существуют реальные разногласия во мнениях относительно того, в чем именно состоят обязательства Америки перед Украиной.

«Американская администрация полностью разделяет точку зрения европейцев, что эта война в Украине имеет решающее значение для обороны территории НАТО в будущем, и что мы должны убедиться, что Украина имеет как можно более сильную позицию, чтобы остановить захват россиянами большей территории. И что, когда дело дойдет до прекращения огня или, еще лучше, до мирного соглашения, Украина с определенной помощью сможет предотвратить повторное нападение путина в будущем. Но когда дело доходит до фактически потраченных средств, я считаю, что справедливо, чтобы европейцы взяли на себя большую долю бремени», — сказал генсек НАТО.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось, что, по мнению СМИ, НАТО сдало Украину путину, а Трамп признался, что не знает, как заканчивать войну в Украине.

РЕКЛАМА

71

Читайте нас в Facebook