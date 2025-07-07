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Происшествия

Поберегись: на Николаевщине горит склад боеприпасов, началась детонация

14:27 7 июля 2025
На Николаевщине загорелся склад боеприпасов

В Николаевской области, которую часто обстреливают россияне, произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

«Сегодня, 7 июля около 10.00, в одной из громад Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Причина возникновения пожара уточняется, но по предварительной информации, он не связан с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Происходит единичная детонация. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС», — говорится в сообщении.

Пожарные прилагают максимум усилий для ликвидации пожара, очаг возгорания локализован.

«Состав расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте. Военным командованием создана комиссия для проведения детального расследования данного происшествия, определение вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару. Ведь каждая единица материально-технических средств бережет жизнь и здоровье наших воинов на передовой», — говорится сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», во время ночной атаки врага пострадали Киевщина, Запорожье и Харьков.

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