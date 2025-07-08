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Лимонно-овсяное печенье: отличный вариант для любителей сладенького, которые следят за талией
Это полезное диетическое печенье. Готовится печенье из овсянки с добавлением муки. Аромат просто невероятный в сочетании с цитрусовыми, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Составляющие:
овсянка плющенная 25 г
йогурт густой маложирный 25 г
мука овсяная или кукурузная 1 ст. л.
разрыхлитель ½ ч. л.
лимон 1 шт.
мак 1 ч. л.
мед 1 ч. л.
ванилин и корица по вкусу
Приготовление
Все ингредиенты смешиваем и оставляем в холодильнике на 20−30 минут. Влажными руками выкладываем смесь на пергамент, формируем печенье (по форме должно быть, как овсяное), выпекаем 20 минут при 180 градусах.
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