Лимонно-овсяное печенье: отличный вариант для любителей сладенького, которые следят за талией

Это полезное диетическое печенье. Готовится печенье из овсянки с добавлением муки. Аромат просто невероятный в сочетании с цитрусовыми, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Составляющие:

овсянка плющенная 25 г

йогурт густой маложирный 25 г

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мука овсяная или кукурузная 1 ст. л.

разрыхлитель ½ ч. л.

лимон 1 шт.

мак 1 ч. л.

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мед 1 ч. л.

ванилин и корица по вкусу

Приготовление

Все ингредиенты смешиваем и оставляем в холодильнике на 20−30 минут. Влажными руками выкладываем смесь на пергамент, формируем печенье (по форме должно быть, как овсяное), выпекаем 20 минут при 180 градусах.

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