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Баклажановая закуска — волшебный вкус лета: по этому рецепту готовится очень легко
Баклажаны есть в супермаркетах практически круглый год, как и кабачки, огурцы и помидоры. Но вкус летних овощей особенный. Вообще, локальные сезонные овощи — это мировой гастрономический тренд. Они полезны, вкусны и ароматны. Баклажановая закуска — волшебный вкус лета, которое, к сожалению, так быстротечно. Успейте насладиться его дарами. Готовьте для себя и родных с удовольствием!
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое готовится быстро и просто. Наверняка оно вам понравится и вы захотите его приготовить не раз.
Баклажановая закуска
2 баклажана прокалываем вилкой и запекаем до готовности. Охлаждаем и очищаем. Добавляем соль и 50 граммов сметаны или йогурта, а также небольшой зубчик чеснока, винный уксус и сок лайма по вкусу. Дополняем все это оливковым маслом (1 столовая ложка). Взбиваем в блендере. При подаче украшаем зернами граната и измельченной любимой зеленью.
И приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить деликатесную квашеную черешню к сыру.
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Фото Эллы Ивановой428
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