Деликатесная квашеная черешня к сыру: готовится так просто, что вы не поверите

Если вы любите ферментированные овощи и фрукты, приготовьте квашеную черешню. Готовится она так просто, что вы не поверите. Подавать такую ягоду можно к сыру. Это очень вкусно и необычно.

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Важно, что этот рецепт содержит только натуральные ингредиенты. А, как известно, натуральная пища — залог здоровья. Употребляйте сезонные локальные овощи, фрукты и ягоды. Это мировой тренд. И он не случаен. Этот тренд отвечает на вызовы времени, когда магазины переполнены экзотическими внесезонными овощами и фруктами.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, которое стоит приготовить хоть раз в жизни.

Ферментированная черешня 500 г черешни

500 г воды

10 г соли

Тимьян

Листья хрена

Чили

Залить помытую черешню соленой водой. Добавить тимьян, листья хрена, перец чили. Выдерживаем при комнатной температуре 2−5 дней.

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И приятного аппетита!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт пикантного и сочного тартара из колбасы, который готовится 10 минут, а съедается еще быстрее.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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