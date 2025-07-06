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Книга рецептов

Деликатесная квашеная черешня к сыру: готовится так просто, что вы не поверите

22:01 6 июля 2025
квашеная черешня к сыру

Если вы любите ферментированные овощи и фрукты, приготовьте квашеную черешню. Готовится она так просто, что вы не поверите. Подавать такую ягоду можно к сыру. Это очень вкусно и необычно.

Важно, что этот рецепт содержит только натуральные ингредиенты. А, как известно, натуральная пища — залог здоровья. Употребляйте сезонные локальные овощи, фрукты и ягоды. Это мировой тренд. И он не случаен. Этот тренд отвечает на вызовы времени, когда магазины переполнены экзотическими внесезонными овощами и фруктами.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, которое стоит приготовить хоть раз в жизни.

Ферментированная черешня

  • 500 г черешни
  • 500 г воды
  • 10 г соли
  • Тимьян
  • Листья хрена
  • Чили

Залить помытую черешню соленой водой. Добавить тимьян, листья хрена, перец чили. Выдерживаем при комнатной температуре 2−5 дней.

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И приятного аппетита!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт пикантного и сочного тартара из колбасы, который готовится 10 минут, а съедается еще быстрее.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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