- 18:33 Израиль может возобновить удары по Ирану: когда Трамп даст на это зеленый свет
- 18:11 Пять причин перегрева двигателя автомобиля в жару и как этого избежать
- 18:01 Стыдно: сеть отреагировала на сексуальные танцы популярной актрисы
- 17:46 Маринованные кабачки слайсами: хрустящие, свежие, ароматные
- 17:23 Цены на бензин в Украине резко изменятся в ближайшее время: к чему готовиться
- 17:16 Без пехоты и без потерь: роботы Третьей штурмовой бригады заставили сдаться российских военных на Харьковском направлении
- 16:53 Царское имя: певица Slavia раскрыла, как назвала сына
- 16:24 путина могут арестовать в 125 странах: диктатор ограничивает свои международные поездки
- 16:06 Молоко должно быть обязательно жирным: рецепт суперподкормки для томатов
- 15:54 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Ильвес»: расписание трансляций и прогноз на отборочный матч Лиги Европы
- 15:42 С 1 октября части пенсионеров приостановят выплаты: в чем причина
- 15:23 Нидерланды планируют помочь Украине со своими истребителями F-35
Пациент не должен переплачивать: государство берет под контроль ценовую политику аптек
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) продолжает системную работу по контролю соблюдения предельных наценок на лекарства. Заместитель председателя ведомства Андрей Крейтор в своем авторском блоге на GreenPost сообщил, что усиление контроля призвано обеспечить реальное право каждого пациента на доступ к качественным и безопасным лекарственным средствам.
«Цель этой работы — не наказание бизнеса, а создание прозрачного, справедливого рынка лекарственных средств, где интересы пациентов будут защищены, а право каждого гражданина на здоровье — реализовано», — отметил Крейтор, комментируя результаты проверок деятельности аптек.
Как сообщали в Госпродпотребслужбе, за первые четыре месяца после введения новых правил ценообразования с 1 марта 2025 года были проведены проверки во всех регионах страны. В результате зафиксировано 355 случаев нарушения предельных наценок, что составляет 30,3% от всех проверенных аптек. Наиболее распространенными нарушениями остаются продажа препаратов с завышенной розничной надбавкой.
Как объясняют в ведомстве, действующее регулирование предусматривает ограничения наценок: для дистрибьюторов — не более 8%, для аптек — от 10% до 35% в зависимости от того, является ли определенный препарат рецептурным. Однако часть аптечных сетей систематически игнорирует эти пределы, что приводит к завышенным ценам для конечного потребителя.
Специалисты призывают граждан фиксировать нарушения и сообщать о них в территориальные управления Госпродпотребслужбы или через онлайн-форму на официальном сайте.
Напомним, 1 марта 2025 года в Украине было возобновлено государственное регулирование цен на лекарственные средства. Предельные надбавки для аптек и дистрибьюторов были установлены постановлением Кабмина, параллельно с этим государство ввело временный запрет на маркетинговые платежи. По данным Минздрава, только за первый квартал действия новой системы украинские пациенты сэкономили более 832 млн грн.69
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Солнце», Львам — «Девятка Пентаклей», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 9 июля
Известного боксера нашли мертвым спустя несколько часов после боя: его так и не дождались на ужин (фото)