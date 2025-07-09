Пациент не должен переплачивать: государство берет под контроль ценовую политику аптек

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) продолжает системную работу по контролю соблюдения предельных наценок на лекарства. Заместитель председателя ведомства Андрей Крейтор в своем авторском блоге на GreenPost сообщил, что усиление контроля призвано обеспечить реальное право каждого пациента на доступ к качественным и безопасным лекарственным средствам.

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«Цель этой работы — не наказание бизнеса, а создание прозрачного, справедливого рынка лекарственных средств, где интересы пациентов будут защищены, а право каждого гражданина на здоровье — реализовано», — отметил Крейтор, комментируя результаты проверок деятельности аптек.

Как сообщали в Госпродпотребслужбе, за первые четыре месяца после введения новых правил ценообразования с 1 марта 2025 года были проведены проверки во всех регионах страны. В результате зафиксировано 355 случаев нарушения предельных наценок, что составляет 30,3% от всех проверенных аптек. Наиболее распространенными нарушениями остаются продажа препаратов с завышенной розничной надбавкой.

Как объясняют в ведомстве, действующее регулирование предусматривает ограничения наценок: для дистрибьюторов — не более 8%, для аптек — от 10% до 35% в зависимости от того, является ли определенный препарат рецептурным. Однако часть аптечных сетей систематически игнорирует эти пределы, что приводит к завышенным ценам для конечного потребителя.

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Специалисты призывают граждан фиксировать нарушения и сообщать о них в территориальные управления Госпродпотребслужбы или через онлайн-форму на официальном сайте.

Напомним, 1 марта 2025 года в Украине было возобновлено государственное регулирование цен на лекарственные средства. Предельные надбавки для аптек и дистрибьюторов были установлены постановлением Кабмина, параллельно с этим государство ввело временный запрет на маркетинговые платежи. По данным Минздрава, только за первый квартал действия новой системы украинские пациенты сэкономили более 832 млн грн.

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