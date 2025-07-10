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Книга рецептов

Миндаль с розмарином: вкусно так, что не оторваться

22:01 10 июля 2025
Запеченный миндаль с розмарином. Фото Эллы Ивановой

Десерты с орехами — очень вкусны. А орехи с розмарином — это так вкусно, что сложно остановиться, попробовав хоть один орешек. Готовятся они так просто, что это вас удивит. Фактически все за вас сделает духовка. Однако важно следить, чтобы орехи не пригорели.

Готовьте с удовольствием. Дарите родным и близким новые вкусы блюд и положительные эмоции.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, которое вас восхитит

- Запекание миндаля при низкой температуре — мой любимый метод его приготовления, — говорит Элла Иванова. — Все просто и очень вкусно. Запах в доме будет волшебный. Сочетание миндаля с розмарином великолепно.

Запеченный с розмарином миндаль

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  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль крупная (лучше морская)
  • 200 г миндаля
  • 2 столовые ложки свежего розмарина

Миндаль полить оливковым маслом, посыпать крупной солью, добавить розмарин, все это перемешать. Запекаем при температуре 130−140 градусов примерно 30−40 минут. Охлаждаем и затем угощаем гостей.

Всем приятного аппетита!

Напомним о том, какие орехи следует исключить из своего рациона.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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