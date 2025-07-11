Война по наследству: Рубио о том, почему разговоры между американским и российским президентами не приводят к миру

На конференции АСЕАН в Малайзии госсекретарь Марко Рубио заявил, что стратегия Трампа, который якобы обещал уничтожить москву, заключается в том, чтобы продолжать взаимодействовать со всеми сторонами, участвующими в поиске решения войны в Украине.

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«Мы будем взаимодействовать всякий раз, когда у нас будет для этого возможность, как мы это сделали сегодня, — сказал госсекретарь. — Я повторил слова президента о разочаровании и фрустрации из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах. Поэтому мы продолжим взаимодействовать. И посмотрите, президент высказался достаточно четко. Он разочарован и расстроен тем, что российская сторона не проявила гибкости в прекращении этого конфликта. Мы чувствуем, что посвятили этому вопросу много времени и энергии, но не было достигнуто достаточного прогресса. Нам нужно увидеть дорожную карту дальнейшего развития, а затем поделились идеями относительно того, как это может выглядеть».

Кроме того, на вопрос журналистов о том, что Рубио сам не раз говорил, что для прекращения войны в Украине необходим разговор между президентом Трампом и путиным, но это никак не действует, он ответил жестко.

«Ну, это война, которую президент унаследовал, не так ли? Его избрали, когда она уже продолжалась, и к тому моменту не было достигнуто никакого прогресса в направлении мира. Фактически, даже не было никаких встреч между украинцами и россиянами в течение довольно длительного времени. Поэтому, хотя и произошел определенный гуманитарный обмен, очевидно, что наша цель здесь — прекратить эту войну. Итак, это не война, которая началась при президенте Трампе. Это война, которой бы не произошло, если бы он был президентом, но теперь она есть. И мы продолжим сотрудничать и делать все возможное, и, надеемся, достигнем прогресса», — резюмировал Марко Рубио.

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Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», президент США объявил об изменении своей политики в отношении военной помощи Украине и приказал отправить ей больше оружия.

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