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Убийство полковника Воронича: россияне использовали «одноразовых» киллеров с паспортами Азербайджана

11:57 14 июля 2025
Убийство полковника Ивана Воронича совершили киллеры с паспортами Азербайджана

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве два российских агента совершили организованное убийство полковника СБУ Ивана Воронича — одного из ключевых офицеров украинской контрразведки. Убийство стало вторым доказанным покушением российских спецслужб на государственного чиновника с начала полномасштабного вторжения.

Оба исполнителя — Гулализада Хагани (исполнитель) и Нармин Гулиева (обеспечение) — были ликвидированы при попытке побега и сопротивления. Как сообщает в Facebook журналист Юрий Бутусов, россияне использовали их в качестве «одноразовых». Их действия оплачивались заказчиком, а сами агенты не имели доступа к широкой информации.

«На обмен россия их бы не забрала — они не составляли ценности для фсб», — пишет Бутусов.

По информации журналиста, оба имели паспорта Азербайджана, но были тесно связаны с криминальными группировками на территории россии.

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«Гулиева въехала в Украину 15 мая 2025 года из Молдовы через пункт Маяки-Удобное. Хагани пытался официально пересечь ту же границу 27 февраля, однако из-за отметки „мафиози“ в базах данных МВД ему отказали во въезде и запретили его до 2030 года. То есть в Украине он действовал нелегально», — сообщил Бутусов.

Журналист объяснил, почему целью киллеров был полковник Воронич. Он один из основателей 5-го управления контрразведки СБУ, которое с 2015 года отвечало за диверсии на оккупированных территориях. За время службы подразделение ликвидировало десятки командиров российских войск и спецслужб.

Несмотря на смену места службы, Воронич оставался известной мишенью для фсб. Бутусов с грустью констатирует, что полковник проживал в квартире, зарегистрированной в государственных базах, чем воспользовались российские наемники — установили наблюдение и выследили офицера.

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«Раньше, также в этом году, российские агенты покушались на жизнь военнослужащего ВСУ, он чудом выжил. Теракты были и в других городах Украины и против военных и против известных волонтеров, которые делают весомый вклад в победу. Российские спецслужбы давно ведут кампанию террора в Украине, и, по-видимому, в масштабы засылки агентуры, которую вербуют в уголовных кругах, будут увеличиваться. Вызывает озабоченность организация безопасности других известных офицеров СБУ, которые также принимали активное участие в ликвидации главарей оккупантов», — добавил Юрий Бутусов.

Он считает, что Иван Воронич достоин звания Герой Украины (посмертно).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершено покушение.

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