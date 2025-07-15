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Мир

путин предупредил Трампа об эскалации на востоке Украины в течение следующих 60 дней

11:30 15 июля 2025
трамп и путин

По данным новостного портала Axios, президент россии сообщил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора в начале этого месяца, что он намерен эскалировать войну на востоке Украины в течение следующих 60 дней.

Во время их разговора 3 июля путин, как сообщается, сказал, что москва будет продолжать наступление, пока не будут полностью закреплены административные границы оккупированных украинских областей.

«Он хочет все», — сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону после этого.

Это сообщение появилось на фоне усиления российских атак в Донецкой области.

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Также в статье говорится о том, что Дональд Трамп за последние две недели все больше разочаровывается в путине из-за нежелания последнего двигаться к прекращению огня. И, конечно же, из-за роста российских атак на украинские города.

Добавим, что недавно издание Bild сообщило, что рф готовит новое масштабное наступление на фронте на вторую половину лета. В Центре противодействия дезинформации это опровергли.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что нерешительность союзников Украины позволяет рф продолжать войну.

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