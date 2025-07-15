Не выбрасывайте просроченную овсянку: как опытные огородники используют уже «несъедобные» хлопья

Овсянку, из которой можно приготовить много блюд, в том числе десерт, который не будет вредить талии, используют и огородники. Правда, не в качестве пищи. Так, на удобрения можно пустить хлопья, срок потребления которых истек.

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Например, настой овсянки (100 г на литре воды, настаивать пять дней и процедить) подойдет для полива семян, чтобы они быстрее проросли, пишет uapress.kyiv.ua. Этот настой можно использовать для полива растений и далее.

А перемолотые хлопья станут средством улучшения почвы при перекапывании грядок. Собственно, овсянку кладут и в лунки непосредственно перед высадкой растений в почву.

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Кстати, хлопья, рассыпанные на грядках с овощами, в частности, помидорами, огурцами, свеклой или морковью, могут привлечь червей, которые, как известно, также улучшают почву.

Собственно, на огороде может пригодиться многое из того, что есть на кухне огородника. Это и спитый кофе, и кожура от бананов, и молоко, и яичная скорлупа. Их, в частности, используют для подкормки роз.

Фото — Pixabay

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