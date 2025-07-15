41.43 / 41.98 48.60 / 49.24
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Не выбрасывайте просроченную овсянку: как опытные огородники используют уже «несъедобные» хлопья

17:44 15 июля 2025
Настой из овсянки помогает проращивать семена. Фото - Pixabay

Овсянку, из которой можно приготовить много блюд, в том числе десерт, который не будет вредить талии, используют и огородники. Правда, не в качестве пищи. Так, на удобрения можно пустить хлопья, срок потребления которых истек.

Например, настой овсянки (100 г на литре воды, настаивать пять дней и процедить) подойдет для полива семян, чтобы они быстрее проросли, пишет uapress.kyiv.ua. Этот настой можно использовать для полива растений и далее.

А перемолотые хлопья станут средством улучшения почвы при перекапывании грядок. Собственно, овсянку кладут и в лунки непосредственно перед высадкой растений в почву.

Читайте также: Дрожжи и бананы: натуральные удобрения для растений, которые можно сделать самостоятельно

РЕКЛАМА

Кстати, хлопья, рассыпанные на грядках с овощами, в частности, помидорами, огурцами, свеклой или морковью, могут привлечь червей, которые, как известно, также улучшают почву.

Собственно, на огороде может пригодиться многое из того, что есть на кухне огородника. Это и спитый кофе, и кожура от бананов, и молоко, и яичная скорлупа. Их, в частности, используют для подкормки роз.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

101

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Этот период будет непростым для одних и очень щедрым для других, фото из открытых источников

Овнам и Тельцам — бонусы, Скорпионам — подработка: финансовый гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Победительница 15 сезона кулинарного реалити «МастерШеф» Нэнси Топко

«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте

Как эффективно отмыть унитаз - Средство для очищения унитаза - Фото: The Spruce

Отмоет не только посуду, но и грязный унитаз: уникальное средство для очищения

Надя Дорофеева в больнице

Я не знаю, как вывозить: популярная певица призналась в проблемах со здоровьем

Следующий материал
Новости партнеров