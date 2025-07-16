рф начала активное строительство на авиабазах: при чем здесь спецоперация «Паутина»

Недавние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции Украины «Паутина». Украинская разведывательная организация с открытым кодом Frontelligence Insight сообщила, что недавние спутниковые снимки показывают, что российские войска построили около 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и восемь зданий в стиле ангаров на авиабазе Халино в Курской области, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Спутниковые снимки также показывают усиленные ангары, что подтверждает оценку Frontelligence. Известно, что российские войска построили два бетонных сооружения в стиле бункеров на авиабазе Саки в оккупированном Крыму. Еще есть бетонные укрытия для самолетов.

Однако Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки, собранные 9 июля, не показывают никаких строительных работ на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму. В то же время они сообщили о наличии обломков бомбардировщиков, которые до сих пор находятся на авиабазе Белая в Иркутской области и авиабазе Оленья в Мурманской области — двух авиабазах, которые украинские войска атаковали во время операции «Паутина». Российские чиновники и милблогеры обвиняют российское руководство в том, что оно не смогло защитить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников.

россия, добавляют аналитики, могла начать строительство защитных сооружений на своих авиабазах в ответ на операцию «Паутина».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области рф поражены четыре единицы авиационной техники врага, самолеты Су-34, а также техническо-эксплуатационная часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

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