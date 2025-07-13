41.48 / 41.94 48.66 / 49.22
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Пицца с цуккини и моцареллой: можно тем, кто на диете

20:06 13 июля 2025
Пицца с цуккини и моцареллой

Сезон кабачков и цукини открыт. Есть множество рецептов приготовления этих суперовощей. Один из любимых — пицца. Она вкусная и очень полезная, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Составляющие:

  • Куриное филе 100 г
  • Цукини 100 г
  • Перец свежий 80 г
  • Моцарелла 30 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука овсяная или цельнозерновая 1 с. л.
  • Томатная паста 1 ч. л.
  • Зелень и специи по вкусу

Приготовление:

Куриное филе отвариваем до готовности.

РЕКЛАМА

Натираем цукини на большой терке. Добавляем специи (сухой чеснок, паприка). Сливаем лишнюю жидкость. К цукини добавляем яйцо, муку и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем и выкладываем на пергамент. Выпекаем основу 15 мин при 190 градусах. Нарезаем филе, перец и моцареллу.

Основу смазываем томатной пастой, выкладываем филе, перец и моцареллу и выпекаем еще 10 мин. при 180 градусах. Готовую пиццу посыпаем зеленью.

Тем, кто боится набрать лишние килограммы, рекомендуем также приготовить сочные, ароматные и очень нежные овощные котлетки.

РЕКЛАМА

96

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Слава Каминская показала &quot;Януковича&quot; на Канарах. Фото из соцсети

Каминская из «НеАнгелов» засветилась на Канарах в обществе Януковича, но ей поверили не все

Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 года

Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Унитаз отмывается с помощью лимонной кислоты, фото https://enviro-master.com/

Натрите этим стенки унитаза и не придется его часами оттирать от мочевого камня

Следующий материал
Новости партнеров