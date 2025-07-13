Пицца с цуккини и моцареллой: можно тем, кто на диете

Сезон кабачков и цукини открыт. Есть множество рецептов приготовления этих суперовощей. Один из любимых — пицца. Она вкусная и очень полезная, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Составляющие: Куриное филе 100 г

Цукини 100 г

Перец свежий 80 г

Моцарелла 30 г

Яйцо 1 шт.

Мука овсяная или цельнозерновая 1 с. л.

Томатная паста 1 ч. л.

Зелень и специи по вкусу

Приготовление:

Куриное филе отвариваем до готовности.

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Натираем цукини на большой терке. Добавляем специи (сухой чеснок, паприка). Сливаем лишнюю жидкость. К цукини добавляем яйцо, муку и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем и выкладываем на пергамент. Выпекаем основу 15 мин при 190 градусах. Нарезаем филе, перец и моцареллу.

Основу смазываем томатной пастой, выкладываем филе, перец и моцареллу и выпекаем еще 10 мин. при 180 градусах. Готовую пиццу посыпаем зеленью.

Тем, кто боится набрать лишние килограммы, рекомендуем также приготовить сочные, ароматные и очень нежные овощные котлетки.

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