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Пицца с цуккини и моцареллой: можно тем, кто на диете
Сезон кабачков и цукини открыт. Есть множество рецептов приготовления этих суперовощей. Один из любимых — пицца. Она вкусная и очень полезная, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Составляющие:
- Куриное филе 100 г
- Цукини 100 г
- Перец свежий 80 г
- Моцарелла 30 г
- Яйцо 1 шт.
- Мука овсяная или цельнозерновая 1 с. л.
- Томатная паста 1 ч. л.
- Зелень и специи по вкусу
Приготовление:
Куриное филе отвариваем до готовности.
Натираем цукини на большой терке. Добавляем специи (сухой чеснок, паприка). Сливаем лишнюю жидкость. К цукини добавляем яйцо, муку и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем и выкладываем на пергамент. Выпекаем основу 15 мин при 190 градусах. Нарезаем филе, перец и моцареллу.
Основу смазываем томатной пастой, выкладываем филе, перец и моцареллу и выпекаем еще 10 мин. при 180 градусах. Готовую пиццу посыпаем зеленью.
Тем, кто боится набрать лишние килограммы, рекомендуем также приготовить сочные, ароматные и очень нежные овощные котлетки.96
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