Магучих за несколько часов до боя Усика провалила в Лондоне этап «Бриллиантовой лиги» (видео)

В субботу, 19 июля, в Лондоне, где поздно вечером Александр Усик проведет бой с Дэниелом Дюбуа, проходит очередной этап престижной легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», на котором неудачно выступила украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

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В отсутствие главной конкурентки — австралийки Николы Олислагерс, которой украинская олимпийская чемпионка и рекордсменка мира уступила на двух последних этапах — в Стокольме и в Париже, 23-летняя красавица из Днепра в дождливую погоду впервые с 2022 года финишировала на этапе «Бриллиантовой лиги» за чертой призеров — четвертое место (193 см да и то лишь с третьей попытки).

Чемпионкой на Олимпийском стадионе в Лондоне стала британка Морган Лейк (196 см), «серебро» досталось Элеанор Паттерсон из Австралии (193 см), а «бронза» — немке Кристине Гонзель (193 см).

К сожалению, на Туманном Альбионе не смогла выступить еще одна украинская прыгунья Юлия Левченко, которой не успели открыть въездную визу, и в секторе соревновались только восемь спортсменок.

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Напомним, что Ярослава Магучих, возглавляющая общий зачет, еще раньше гарантировала себе выход в финал «Бриллиантовой лиги», который состоится 27−28 августа в Цюрихе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что призерка Олимпийских игр в Париже Ирина Геращенко стала мамой.

Фото НОК Украины

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