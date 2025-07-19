- 20:07 Галета с томатами: приготовьте в сезон овощей, потому что это очень вкусно
- 19:41 На передовой заметили новейший российский пулемет для спецназа: чем он хорош и чем опасен для оккупантов
- 19:29 Ракам — «Маг» и решительность, Девам — «Император» и ответственность: Таро-прогноз на 20 июля
- 18:59 Скромно, но стильно: Klavdia Petrivna «рассекретила» свою квартиру
- 18:31 Настоящая эстетика: Меган Маркл надела роскошную льняную рубашку за 225 долларов и произвела фурор
- 18:18 Хакеры ГУР взломали «Газпром»: подробности масштабной кибероперации
- 17:47 Крысам предстоит сделать важный выбор, а Драконам нужно проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 21 — 27 июля
- 17:20 Германия хочет ясности: как именно будут компенсированы отправленные ею в Украину Patriot
- 17:17 Магучих за несколько часов до боя Усика провалила в Лондоне этап «Бриллиантовой лиги»
- 16:56 Жюльен в картофельной корзинке: разлетается за пять минут
- 16:31 Стармер намекнул на переговоры с США о закупке оружия для Украины
- 16:12 Звезда «Спіймати Кайдаша» будет служить в ПВО. Бесплатно
Магучих за несколько часов до боя Усика провалила в Лондоне этап «Бриллиантовой лиги» (видео)
В субботу, 19 июля, в Лондоне, где поздно вечером Александр Усик проведет бой с Дэниелом Дюбуа, проходит очередной этап престижной легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», на котором неудачно выступила украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.
В отсутствие главной конкурентки — австралийки Николы Олислагерс, которой украинская олимпийская чемпионка и рекордсменка мира уступила на двух последних этапах — в Стокольме и в Париже, 23-летняя красавица из Днепра в дождливую погоду впервые с 2022 года финишировала на этапе «Бриллиантовой лиги» за чертой призеров — четвертое место (193 см да и то лишь с третьей попытки).
Чемпионкой на Олимпийском стадионе в Лондоне стала британка Морган Лейк (196 см), «серебро» досталось Элеанор Паттерсон из Австралии (193 см), а «бронза» — немке Кристине Гонзель (193 см).
К сожалению, на Туманном Альбионе не смогла выступить еще одна украинская прыгунья Юлия Левченко, которой не успели открыть въездную визу, и в секторе соревновались только восемь спортсменок.
Напомним, что Ярослава Магучих, возглавляющая общий зачет, еще раньше гарантировала себе выход в финал «Бриллиантовой лиги», который состоится 27−28 августа в Цюрихе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что призерка Олимпийских игр в Париже Ирина Геращенко стала мамой.
Фото НОК Украины160
Читайте нас в Facebook
Крысам предстоит сделать важный выбор, а Драконам нужно проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 21 — 27 июля
В нужное время в нужном месте: астрологи назвали знак Зодиака, которому повезет в выходные 19 и 20 июля