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Книга рецептов

Кабачковые блины с «Фетой»: новое звучание популярного блюда

20:06 22 июля 2025
Кабачковые блины с сыром «Фета»

Хотите приготовить вкусный, сытный летний ужин за 15 минут? Тогда обязательно попробуйте этот рецепт кабачковых блинов! Они получаются фантастическими, а добавление сыра «Фета» придает им уникальный вкус, пишет poprostupycha.

Ингредиенты:

  • 600 г кабачков (2 небольших)
  • 2 больших яйца
  • 1 столовая ложка сливок 18%
  • 5 равных столовых ложек муки
  • 2 больших зубчика чеснока
  • 1 чайная ложка укропа
  • ½ чайной ложки соли
  • большая щепотка черного перца
  • сыр «Фета» (около 60 г)
  • дополнительное растительное масло для жарки

Приготовление:

Кабачки помойте, их не нужно чистить (но, конечно, можно, если хотите). Затем разрежьте оба кабачка пополам и чайной ложкой удалите семена. Натрите кабачки на крупной или средней терке. Положите их в миску, равномерно посыпьте щепоткой соли и оставьте на 10 минут. Отожмите лишний сок. Положите натертые кабачки в миску. Добавьте яйца, жирные сливки, муку, чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и большую щепотку черного перца.

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Также добавьте нарезанный кубиками сыр «Фета». Смешайте все ложкой. По желанию добавьте столовую ложку панировочных сухарей и перемешайте. Жарьте блины из кабачков на горячей сковороде (желательно с антипригарной поверхностью) с небольшим количеством растительного масла. Готовьте примерно 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Напомним рецепт баклажановой закуски.

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