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Кабачковые блины с «Фетой»: новое звучание популярного блюда
Хотите приготовить вкусный, сытный летний ужин за 15 минут? Тогда обязательно попробуйте этот рецепт кабачковых блинов! Они получаются фантастическими, а добавление сыра «Фета» придает им уникальный вкус, пишет poprostupycha.
Ингредиенты:
- 600 г кабачков (2 небольших)
- 2 больших яйца
- 1 столовая ложка сливок 18%
- 5 равных столовых ложек муки
- 2 больших зубчика чеснока
- 1 чайная ложка укропа
- ½ чайной ложки соли
- большая щепотка черного перца
- сыр «Фета» (около 60 г)
- дополнительное растительное масло для жарки
Приготовление:
Кабачки помойте, их не нужно чистить (но, конечно, можно, если хотите). Затем разрежьте оба кабачка пополам и чайной ложкой удалите семена. Натрите кабачки на крупной или средней терке. Положите их в миску, равномерно посыпьте щепоткой соли и оставьте на 10 минут. Отожмите лишний сок. Положите натертые кабачки в миску. Добавьте яйца, жирные сливки, муку, чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и большую щепотку черного перца.
Также добавьте нарезанный кубиками сыр «Фета». Смешайте все ложкой. По желанию добавьте столовую ложку панировочных сухарей и перемешайте. Жарьте блины из кабачков на горячей сковороде (желательно с антипригарной поверхностью) с небольшим количеством растительного масла. Готовьте примерно 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.
Напомним рецепт баклажановой закуски.131
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