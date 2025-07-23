17 Patriot для Украины: почему главная цель их передачи не усиление ПВО

На фоне постоянно нарастающих ракетно-дроновых атак рф на мирные украинские города передача каждого ЗРК Patriot помогает сберегать человеческие жизни. Если же речь идет о возможности получения Украиной 17 зенитно-ракетных комплексов, что едва ли не вдвое больше запрошенных страной 10 комплексов, целью США может стать совсем другое. Такое мнение высказал «ФАКТАМ» военный эксперт Дмитрий Снегирев, по словам которого передачу ЗРК США профинансируют европейские страны. И в этом факте он видит как минимум две цели.

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Первая из них — желание выбить из рук кремля рычаг влияния в виде атак на мирные украинские города. Ведь в последнее время главным инструментом давления рф на Украину стали массированные обстрелы с использованием аэродинамических и аэробаллистических средств поражения. Наибольшую угрозу представляют аэробаллистические ракеты, ведь перехватить их способны только комплексы Patriot или европейские системы типа SAMP/T.

ЗРК Patriot способны одновременно выявлять и узнавать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать восемь выбранных из них, осуществлять подготовку исходных данных для стрельбы, пуска и наведения трех ракет на каждую цель на расстоянии до 160 км.

Для уничтожения воздушных целей MIM-104 Patriot PAC-3 использует ракету PAC-2, обладающую задекларированной способностью уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км. Ракета имеет свою радиолокационную головку самонаведения и скорость до 4,1 Маха.

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К сожалению, у Украины очень ограниченное количество таких ЗРК, и такая ситуация позволяла врагу добиваться информационного и политического эффекта: гибель гражданских, выведение из строя объектов энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры — все это создавало дополнительное давление и на общество, и на власть.

«В США это отлично понимают. И потому решение о передаче 17 батарей ЗРК — это не просто поддержка Украины, а попытка уничтожить российский рычаг давления. Если уменьшить вероятность ударов по украинским городам, информационно-политическое влияние рф упадет. Особенно на фоне того, что на фронте уже более полугода нет существенных изменений, а именно: нет достижения ключевых стратегических целей, таких как выход на административные границы Донецкой области или продвижение вглубь Сумщины», — резюмирует эксперт.

Передача Украине ЗРК Patriot — это сигнал для россии: США не позволят реализовать стратегию террора гражданского населения. В свою очередь это сигнал и для Украины: США остаются надежным стратегическим партнером нашей страны.

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Другим уровнем этого заявления, по словам Дмитрия Снегирева, является финансирование поставок ЗРК европейскими странами, что может иметь два объяснения:

- либо страны ЕС создают новую программу целевого финансирования обороны Украины;

- либо, что вполне вероятно, будут использованы замороженные российские активы, и первые шаги в этом направлении уже есть.

Так, Великобритания стала первой страной, начавшей использовать проценты от замороженных российских активов для помощи Украине. Этот шаг показывает москве, что ее средства могут быть использованы против нее. Предложение президента США Дональда Трампа подталкивает Запад к аналогичным действиям.

Напомним, что Великобритания заявила о возможности предоставления Украине военно-технической помощи на сумму более 4 млрд евро путем использования российских замороженных активов. Великобритания выступила пионером в этом вопросе, четко продемонстрировала российской стороне, что если в кремле рассчитывают на бюрократическую волокиту в принятии подобных решений и использование откровенно пророссийских Орбана и Фицо, то реакция Евросоюза может быть прямо противоположной ожиданиям москвы.

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«На мой взгляд, предложение Трампа о том, что европейские партнеры должны финансировать пакеты военно-технической помощи Украине, — это многовекторная военно-политическая операция Белого дома, конечной целью которой является решение вопроса использования российских замороженных активов для финансирования Сил обороны Украины», — считает Дмитрий Снегирев.

Вероятно, США таким образом запускают долгосрочную игру: официально заявляя о передаче Patriot, одновременно стимулируют европейские страны либо объединиться в новый фонд помощи, либо легитимизировать конфискацию российских замороженных активов.

Это связывается и с инициативами в Сенате США, в частности, законопроектом сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля, который предусматривает не только ужесточение санкций против рф, но и конкретные шаги по использованию замороженных средств для финансирования обороны Украины.

Как подчеркивает эксперт, Украине нужна эшелонированная система ПВО, которая прикроет не только областные центры, но и всю территорию страны. В настоящее время страна-оккупант изменила тактику и стратегию нанесения ударов по Украине. Противник совершает террор против мирного населения с использованием как БПЛА, так и аэробаллистических средств поражения.

«Следует отметить, что ЗРК Patriot является лишь частью противовоздушной обороны, которая для своей полноценной работы должна получать данные от самолетов типа AWACS и спутников. Но главное — работать в единой системе с истребителями, которые для стран НАТО являются главными средствами противовоздушной обороны», — резюмирует Дмитрий Снегирев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что США планируют значительно увеличить закупки ракет для ЗРК Patriot — с 3 376 до 13 773 единиц.

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