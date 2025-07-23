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Происшествия

В Днепре у банкомата нашли тело женщины: в убийстве подозревают подростка

14:15 23 июля 2025
В Днепре 23 июля нашли тело женщины возле банкомата

В Днепре, где дезертир несколько лет назад убил товарища и прятал его тело в колодце, на Слобожанском проспекте возле банкомата нашли тело пожилой женщины. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и местные паблики.

Женщина снимала деньги примерно в 05:30 утра. К ее убийству может быть причастен 14-летний парень. Его разыскивает полиция. Скорее всего, убийство было совершено с целью ограбления.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одессе задержали подозреваемого, который утром 8 июля застрелил мужчину в собственном авто в Деснянском районе Киева. Подозреваемым оказался иностранец.

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Правоохранители выяснили, что потерпевший — 48-летний местный житель, находился в салоне микроавтобуса, как в это время к нему подошел неизвестный и дважды выстрелил из оружия в его сторону, после чего скрылся. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте происшествия.

Стрелку сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве, совершенном по заказу.

Напомним, что 10 июля в Голосеевском районе Киева неизвестный убил полковника СБУ, когда тот выходил на работу из своего дома.

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Иллюстративное фото

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