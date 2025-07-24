Летний пирог с абрикосами и творожной начинкой: ароматно и вкусно

Нежный, сочный, солнечный пирог — именно то, что нужно летом! Тем более сезон абрикосов уже начался. Вместо того чтобы покупать магазинную выпечку, обязательно приготовьте этот пирог, он принесет исключительно пользу и положительные эмоции, делится кулинар Наталья Постевко.

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Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное (комнатная температура) — 100 г

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Сахар — 70 г

Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.

Мука — 180 г

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Щепотка соли

Для наполнения:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

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Сметана — 30 г (1 ст. л.)

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Творог — 400 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для штрейзеля (крошки)

Масло холодное — 20 г

Сахар — 20 г

Мука — 40 г

Абрикосы — 6−8 шт.

Приготовление

Готовим мягкое тесто, делаем начинку из творога, яиц, сахара и крахмала. Сверху выкладываем половинки персиков или абрикосов — можно и те, и те или заменить на любимые фрукты.

Покрываем все сладкой крошкой и выпекаем до золотистой корочки.

30−35 минут — и аромат лета у вас на столе!

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом нежного бананового пирога.

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