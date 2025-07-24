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Летний пирог с абрикосами и творожной начинкой: ароматно и вкусно
Нежный, сочный, солнечный пирог — именно то, что нужно летом! Тем более сезон абрикосов уже начался. Вместо того чтобы покупать магазинную выпечку, обязательно приготовьте этот пирог, он принесет исключительно пользу и положительные эмоции, делится кулинар Наталья Постевко.
Ингредиенты:
Яйцо — 1 шт.
Масло сливочное (комнатная температура) — 100 г
Сахар — 70 г
Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.
Мука — 180 г
Щепотка соли
Для наполнения:
Яйца — 2 шт.
Сахар — 100 г
Сметана — 30 г (1 ст. л.)
Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Творог — 400 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Для штрейзеля (крошки)
Масло холодное — 20 г
Сахар — 20 г
Мука — 40 г
Абрикосы — 6−8 шт.
Приготовление
Готовим мягкое тесто, делаем начинку из творога, яиц, сахара и крахмала. Сверху выкладываем половинки персиков или абрикосов — можно и те, и те или заменить на любимые фрукты.
Покрываем все сладкой крошкой и выпекаем до золотистой корочки.
30−35 минут — и аромат лета у вас на столе!
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