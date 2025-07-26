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Мир

Германия не называет тип вооружения — но сигнал четкий: Украина будет бить по целям в рф

15:30 26 июля 2025
министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Украина получит новое вооружение, которое позволит ей воздействовать на военные объекты на территории рф. Об этом заявил министр иностранных дел Йоганн Вадефуль, который считает, что Китай должен использовать свое влияние на путина.

«Оснащение Украины новыми системами вооружения сейчас не является финансовой проблемой, а проблемой доступности и нового производства. И именно над этим мы работаем. Что касается Taurus, это просто технически сложная система вооружения, которую Украина может иметь в своем распоряжении немедленно. Тем не менее, она должна постоянно пересматриваться, — заявил он. — Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищаться от нападений. Для этого Украина также будет иметь средства воздействия на российскую территорию. Но мы не раскроем путину, даже через ваши СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине».

Вадефуль добавил: эта война в Европе, эта война против наших европейских ценностей, является самым большим вызовом внешней политики, с которым сталкивается демократический мир.

«Но привлечь к этому внимание общественности нелегко. Я перестал пытаться понять якобы логику путина. Он остановится только тогда, когда поймет, что его расчеты не складываются. Мы снова находимся в критической фазе, когда путин испытывает нас, чтобы увидеть, не может ли он добиться большего с помощью длительных, серьезных атак. Пока мы, как европейцы и немцы, сейчас противостоим этому, он обнаружит, что этот расчет не работает», — отметил министр.

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Ранее сообщалось, что в Британии предупредили о катастрофе, если Украина падет, это будет эпическим стратегическим поражением Запада.

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