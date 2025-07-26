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Книга рецептов

Вареники с черникой и сметаной: по этому рецепту получатся очень вкусными

20:06 26 июля 2025
Вареники с черникой

Без вареников сложно представить себе стол настоящего украинца. О том, что вареники могут быть с творогом, капустой, картофелем и мясом, мы знаем. А от одного только словосочетания «вареники с черникой» у нас слюнки текут. Это любимое лакомство для многих, ведь оно связано с воспоминаниями о детстве, бабушке, пишет Weranda.

Ингредиенты:

350 г муки

½ стакана молока

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яйцо

черника

сахар

сметана

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Приготовление

Нагрейте молоко до 45 °C. Добавьте яйцо и перемешайте. Влейте в муку и вымешивайте до однородной массы.

Раскатайте тесто тоненько и вырежьте кружки стаканом. Добавьте сахар в чернику по желанию, выложите черничную начинку на тесто и сформуйте вареники.

Варите, опустив в кипящую воду, пока вареники не всплывут на поверхность. Выключите огонь и варите еще минутку. Подавайте со сметаной.

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Ранее кулинар-гастроблогер Марина Гармаш рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить вкусные вареники с вишнями.

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