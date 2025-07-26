Секрет вкусной кабачковой икры: фирменный рецепт с чесноком от Марины Гармаш

Фудблогер Марина Гармаш, которая ранее рассказывала, как приготовить мерлузу в томате с овощами, поделилась рецептом кабачковой икры с чесноком.

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«Это вкус, в котором уверена, вкус которому доверяю. Не меняю на другие рецепты, для меня он самый лучший. Предлагаю приготовить кабачковую икру с добавлением ароматного чеснока, по моему фирменному рецепту. Выход из порции 12 — 13 — 500 мл банок. Отлично сохраняется, вес овощей указан в очищенном виде. Нужно 4 кг молодых кабачков, 2 кг моркови, 1, 5 кг лука, 200 гр сахара, 2, 5 ст. л. соли, 20 гр сладкой паприки, 150 мл 9% уксуса, 2−3 головки чеснока, 400 мл растительного масла, 500 мл томатной пасты», — написала она.

Способ приготовления:

«Кабачки, морковь, лук пропустите через мясорубку. Добавьте все, кроме томатной пасты, чеснока и уксуса. Варите помешивая 1,5 часа. Пробейте массу погружным блендером, в однородное состояние. Добавьте чеснок, томатную пасту и уксус. Варите 40 минут под крышкой, осторожно помешивая на маленьком огне. Закатайте, хорошо укутайте», — написала Гармаш.