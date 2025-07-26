- 11:32 Зибров, Козловский и Никитюк в седле: известный блогер устроила ковбойский праздник за 3 миллиона гривен
- 11:09 Когда и на каких каналах смотреть «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: расписание трансляций и прогноз на отборочный поединок Лиги чемпионов
- 10:48 «Нет ничего важнее, чем это»: Лайма Вайкуле публично призвала дать оружие Украине
- 10:26 «Чувствую чуть ли не стыд»: телеведущий Константин Грубич обратился к украинцам после трагедии с сыном
- 09:57 Маринованные огурцы с горчицей на зиму: «тетушкин рецепт» от фудблогера Татьяны Юшиной
- 09:33 Анталия в огне: Турцию, страдающую от 50-градусной жары, охватили новые лесные пожары
- 09:07 Дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области россии
- 08:41 Ночью оккупанты продолжали терроризировать Сумы и Харьков: есть раненые
- 08:17 Стрельцы проведут день в покое, а у Скорпионов будет больше дел, чем они ожидали: гороскоп на воскресенье, 27 июля
- 26.07 22:28 Что нужно знать, покупая одежду с витрины: некоторые нюансы вас удивят
- 26.07 22:00 Очень вкусное домашнее ореховое печенье: рецепт удивит вас простотой
- 26.07 21:31 Почва в горшке твердая, как камень: этот простой трюк спасет ваше растение
Секрет вкусной кабачковой икры: фирменный рецепт с чесноком от Марины Гармаш
Фудблогер Марина Гармаш, которая ранее рассказывала, как приготовить мерлузу в томате с овощами, поделилась рецептом кабачковой икры с чесноком.
«Это вкус, в котором уверена, вкус которому доверяю. Не меняю на другие рецепты, для меня он самый лучший. Предлагаю приготовить кабачковую икру с добавлением ароматного чеснока, по моему фирменному рецепту. Выход из порции 12 — 13 — 500 мл банок. Отлично сохраняется, вес овощей указан в очищенном виде. Нужно 4 кг молодых кабачков, 2 кг моркови, 1, 5 кг лука, 200 гр сахара, 2, 5 ст. л. соли, 20 гр сладкой паприки, 150 мл 9% уксуса, 2−3 головки чеснока, 400 мл растительного масла, 500 мл томатной пасты», — написала она.
Способ приготовления:
«Кабачки, морковь, лук пропустите через мясорубку. Добавьте все, кроме томатной пасты, чеснока и уксуса. Варите помешивая 1,5 часа. Пробейте массу погружным блендером, в однородное состояние. Добавьте чеснок, томатную пасту и уксус. Варите 40 минут под крышкой, осторожно помешивая на маленьком огне. Закатайте, хорошо укутайте», — написала Гармаш.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить непревзойденную рыбу с кабачками.143
Читайте нас в Facebook
«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко