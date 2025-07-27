Оружие КНДР попадает в Киев, а Сеул боится сказать слово: почему Южная Корея игнорирует войну, которая уже коснулась ее?

Когда Северная Корея запустила несколько баллистических ракет с восточного побережья в мае, Южная Корея быстро отреагировала. Сеул присоединился к Вашингтону и Токио, осудив запуск в качестве «серьезной угрозы» региональному миру и безопасности. Но всего за несколько недель до этого, когда северокорейская ракета KN-23, предназначенная для поражения южнокорейских целей, попала в жилой дом в Киеве, убив 12 мирных жителей, Сеул ничего не сказал. Не было никакой реакции, ни когда россия развернула ракетную систему класса «земля-воздух» для защиты Пхеньяна, ни когда украинская разведка сообщила, что российские инструкторы учат северокорейских пилотов беспилотников на собственной земле, даже когда Ким Чен Ын выразил «безоговорочную поддержку» войне москвы, сообщает The Guardian.

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По данным военной разведки Украины, Северная Корея снабжает 40% всех боеприпасов, используемых россией в войне против Киева. Она резко увеличила производство оружия внутри страны, а москва платит Пхеньяну напрямую.

Осенью прошлого года Пхеньян направил около 12 000 военнослужащих для участия в боевых действиях в Курской области россии. С тех пор это развертывание значительно расширилось. По словам украинских чиновников, к дополнительным 6000 солдатам теперь присоединились 1000 военных инженеров, сотни железнодорожных инженеров, специалисты по строительству мостов, логистика, электричество, военная полиция и даже переводчики, которые, по словам украинских чиновников, сосредоточены преимущественно на восстановлении пострадавшей от боев Курской области. Идеологическая преданность их сил стала очевидной, когда Украина захватила двух раненых северокорейских пленных в январе. Северокорейские войска изучают общевойсковую обстановку и эксплуатацию ударных и разведывательных беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и других технологий, ранее им незнакомых.

В июне президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким предупреждением по поводу Южной Кореи: «Этот вопрос нужно решить сейчас, а не тогда, когда тысячи модернизированных беспилотников Shahed и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио».

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Однако, по словам доктора Ян Ука, эксперта по обороне Института политических исследований Асан в Сеуле, сочетание стратегических, экономических и политических факторов препятствует более заметным действиям со стороны Южной Кореи.

Признание военного опыта Северной Кореи как прямой угрозы Сеулу создаст давление на более решительный внутренний ответ, включая потенциальную передачу оружия Украине, что остается крайне непопулярным в Южной Корее.

«Представители оборонного ведомства особенно осторожны после событий декабря, — сказал Ян, имея в виду неудачное объявление военного положения тогдашним президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. — Они действительно боятся политических нападений и предпочитают оставаться незамеченными для общественности и печати».

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Ян предупреждает, что россия работает над интеграцией Северной Кореи в свою долгосрочную цепь поставок оборонной продукции — партнерство, которое может изменить военный баланс Азии еще надолго после окончания войны.

Некоторые аналитики рассматривают молчание Сеула как продолжение его давней «стратегической неоднозначности»: нежелание участвовать во внешних конфликтах или безосновательно отчуждать ключевые государства, особенно те, которые могут сохранить влияние на Пхеньян.

Внутренняя политика также играет определенную роль. Демократическая партия Ли поддерживает взаимодействие с Севером, что отражает то, как раскол Южной Кореи на левых и правых больше сосредоточен на политике Северной Кореи, чем на западных прогрессивных ценностях. Голоса левых утверждают, что Южная Корея ничего не должна Украине.

Некоторая инерция Сеула может быть бюрократической. Чун указывает на процессы закупок и планирования, которые могут длиться годами, даже если угрозы развиваются в течение месяцев.

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На вопрос издания, рассматривается ли развертывание войск и боевой опыт Северной Кореи в Украине как проблема безопасности, министерство обороны Южной Кореи уклонилось от прямого обсуждения последствий.

«Участие северокорейских военнослужащих в войне в Украине является вопиющим нарушением Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, — сказал спикер. — Республика Корея решительно осуждает такие бесчеловечные и незаконные действия в сотрудничестве с международным сообществом».

Отражает ли осторожный подход Сеула рассчитанную долгосрочную стратегию, или это институциональный паралич, остается непонятным.

Между тем Соединенные Штаты в ООН напомнили кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней.

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