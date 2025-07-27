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Блюдо всего из двух ингредиентов: очень вкусно, быстро и бюджетно
Сезон цукини в разгаре. Этот овощ стоит недорого, а какие замечательные блюда можно из него приготовить. Важно проявить фантазию.
Цукини — это фактически разновидность кабачка. Цукини прекрасно сочетаются с сыром. Дополняйте летние блюда свежей зеленью, которая содержит много витаминов. Хотя она продается круглый год, летняя зелень особая и по вкусу, и по аромату. Возможно, вы и сами это заметили.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом блюда, которое стоит приготовить. Его можно использовать как закуску или дополнение к бутербродам. Готовьте домашние блюда с удовольствием и вдохновением. Они полезны и вкусны.
Закуска из цукини
- 1 молоденький цукини
- Перец
- 200 г сыра
Сыр натереть на терку, выложить на него тонкие слайсы цукини. Если сыр соленый, соль добавлять не нужно. А вот немного поперчить наверняка не будет лишним.
Запекаем при температуре 200 градусов примерно 15 минут.
И приятного аппетита вам и вашим близким!
Попробуйте также приготовить необычную огуречную икру, которая может быть как гарниром, так и намазкой.
Фото из альбома Эллы Ивановой220
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