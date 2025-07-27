Икра из перезревших… огурцов: и гарнир, и закуска, и намазка

В разгар сезона огурцов хозяйки активно заготавливают консервацию на зиму. Это могут быть и традиционные огурцы в кетчупе, и маринованные огурцы с горчицей.

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А что делать, если после консервации небольших огурчиков остались большие, перезревшие. Их можно консервировать или мариновать, сделав, например, заготовку для салатов. А еще из них можно сделать огуречную икру, рецептом которой делится ресурс «Шуба».

Блюдо может быть как гарниром, так и намазкой. А если такую икру проварить с сахаром (около 60 г) и уксусом 9% (около 20 мл), ее можно закрыть в простерилизованных банках.

Ингредиенты: Огурцы — 1 кг;

Соль — 1 ч. л.;

Лук репчатый — 300 г;

Морковь — 300 г;

Перец сладкий — 300 г;

Томаты — 300 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Лавровый лист молотый — по вкусу;

Перец черный молотый — по вкусу;

Масло растительное — 100 мл.

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Приготовление: РЕКЛАМА Огурцы-переростки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, посолить и дать постоять полчаса, чтобы они пустили сок, и отжать.

Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке.

Перец, помидоры и чеснок перебить на блендере.

Обжарить лук и морковь до мягкости на растительном масле.

К зажарке добавить огурцы, перец с помидорами и чесноком, соль и специи. Готовить на сковороде около 40 минут.

О том, как замариновать огурцы как в МакДональдзе, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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