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Книга рецептов

Икра из перезревших… огурцов: и гарнир, и закуска, и намазка

16:16 27 июля 2025
Рецепт икры из огурцов. Фото - Pixabay

В разгар сезона огурцов хозяйки активно заготавливают консервацию на зиму. Это могут быть и традиционные огурцы в кетчупе, и маринованные огурцы с горчицей.

А что делать, если после консервации небольших огурчиков остались большие, перезревшие. Их можно консервировать или мариновать, сделав, например, заготовку для салатов. А еще из них можно сделать огуречную икру, рецептом которой делится ресурс «Шуба».

Блюдо может быть как гарниром, так и намазкой. А если такую икру проварить с сахаром (около 60 г) и уксусом 9% (около 20 мл), ее можно закрыть в простерилизованных банках.

Ингредиенты:

  • Огурцы — 1 кг;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Лук репчатый — 300 г;
  • Морковь — 300 г;
  • Перец сладкий — 300 г;
  • Томаты — 300 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Лавровый лист молотый — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Масло растительное — 100 мл.

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Приготовление:

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  • Огурцы-переростки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, посолить и дать постоять полчаса, чтобы они пустили сок, и отжать.
  • Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке.
  • Перец, помидоры и чеснок перебить на блендере.
  • Обжарить лук и морковь до мягкости на растительном масле.
  • К зажарке добавить огурцы, перец с помидорами и чесноком, соль и специи. Готовить на сковороде около 40 минут.

О том, как замариновать огурцы как в МакДональдзе, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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