- 27.07 22:29 Почему важно разбираться в брендах: знание многих нюансов очень полезно
- 27.07 22:01 Блюдо всего из двух ингредиентов: очень вкусно, быстро и бюджетно
- 27.07 21:32 Дженнифер Лопес шокировала поклонников «непристойным» выступлением на концерте
- 27.07 21:03 Посадите лаванду и герань: как быстро и эффективно избавиться от комаров в саду
- 27.07 20:35 Между всеми присутствующими разделили скорбный каравай: вражеский дрон убил бойца «Азова» с Ровенщины
- 27.07 20:07 Сливы на зиму в пряном маринаде: рецепт, который влюбляет с первой ложки
- 27.07 19:44 Россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области: есть жертвы
- 27.07 19:39 «О том, что это произойдет, я писал давно»: специалист по РЭБ рассказал об усовершенствовании российских «Шахедов»
- 27.07 19:09 Тельцам — «Верховный жрец» и терпение, Стрельцам — «Мир» и приятная неожиданность: Таро-прогноз на 28 июля
- 27.07 18:46 В Раде снова задумались над увеличением пенсионного возраста в Украине: в чем подвох?
- 27.07 18:36 Умер известный украинский бизнесмен, построивший для себя мавзолей за три миллиона долларов
- 27.07 18:21 россия будет готова к нападению на НАТО в 2027 году: в Польше сделали неутешительное заявление
Икра из перезревших… огурцов: и гарнир, и закуска, и намазка
В разгар сезона огурцов хозяйки активно заготавливают консервацию на зиму. Это могут быть и традиционные огурцы в кетчупе, и маринованные огурцы с горчицей.
А что делать, если после консервации небольших огурчиков остались большие, перезревшие. Их можно консервировать или мариновать, сделав, например, заготовку для салатов. А еще из них можно сделать огуречную икру, рецептом которой делится ресурс «Шуба».
Блюдо может быть как гарниром, так и намазкой. А если такую икру проварить с сахаром (около 60 г) и уксусом 9% (около 20 мл), ее можно закрыть в простерилизованных банках.
Ингредиенты:
- Огурцы — 1 кг;
- Соль — 1 ч. л.;
- Лук репчатый — 300 г;
- Морковь — 300 г;
- Перец сладкий — 300 г;
- Томаты — 300 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Лавровый лист молотый — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Масло растительное — 100 мл.
Читайте также: Рецепт проверен годами: как вкусно приготовить овощи на зиму
Приготовление:
- Огурцы-переростки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, посолить и дать постоять полчаса, чтобы они пустили сок, и отжать.
- Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке.
- Перец, помидоры и чеснок перебить на блендере.
- Обжарить лук и морковь до мягкости на растительном масле.
- К зажарке добавить огурцы, перец с помидорами и чесноком, соль и специи. Готовить на сковороде около 40 минут.
О том, как замариновать огурцы как в МакДональдзе, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay102
Читайте нас в Facebook