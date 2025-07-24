Разница между СТМ и оригинальными лекарствами: специалист объяснила, на что стоит обратить внимание

Врачи предостерегают украинцев от безоглядной покупки лекарственных средств под собственными брендами аптечных сетей (СТМ), подчеркивая потенциальные риски для здоровья из-за низкого качества некоторых таких препаратов. Отмечается, что каждую такую покупку нужно проверять на состав и возможные отличия от оригинала.

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В своей колонке для «Украинской правды» врач общей практики Екатерина Свистун обратила внимание на то, что аптечные сети все чаще предлагают пациентам препараты СТМ, которые часто позиционируются как более дешевые аналоги известных лекарств. Вместо оригинальных, привычных или назначенных врачом препаратов пациентам предлагают «аналоги» от другого производителя.

Свистун подчеркнула, что хотя такие препараты действительно производятся из того же действующего вещества, владельцы брендов СТМ не могут обеспечить полный цикл клинических испытаний, а следовательно, и гарантировать безопасность потребителя. Качество и эффективность СТМ может значительно отличаться от стандартов, применяемых к оригинальным препаратам.

«Они производятся специально под заказ аптечных сетей или дистрибьюторов и продаются под их маркой. Это может быть практически что угодно — от витаминов до антибиотиков. И, да, используют то же действующее вещество, но довольно часто есть нюанс — манипуляции законодательством или его полное игнорирование», — отметила врач.

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Замена оригинальных лекарств на собственные марки аптек не только нарушает принцип выбора для пациентов, но и может привести к недостаточной эффективности лечения, особенно если речь идет о хронических заболеваниях или важных медицинских состояниях. В таких случаях даже небольшие изменения в составе препарата могут иметь серьезные последствия для пациента.

Екатерина Свистун также обратила внимание на то, что фармацевты часто продвигают собственные марки аптек, заменяя ими оригинальные препараты под видом «экономии для пациента» не потому что они лучше, а потому, что это выгодно аптечной сети. Она отметила, что при этом часто не предоставляется достаточной информации о производителе, сертификации или испытаниях этих средств.

Как отмечают эксперты, распространение СТМ является частью стратегии аптек-монополистов по сохранению и увеличению прибылей в условиях новых регуляторных норм, действующих с начала текущего года. По мнению игроков рынка, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо ввести более жесткие правила маркировки для СТМ. Это позволит потребителям быть информированными о том, какие лекарства они приобретают. Важным шагом называют также восстановление доверия к аптечной сфере в целом и улучшение контроля за деятельностью аптечных сетей со стороны государственных органов.

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Напомним, после многочисленных обращений врачей, общественных организаций и потребителей в конце 2024 года государство предприняло ряд важных шагов для регулирования аптечного рынка и снижения возможных рисков от продажи собственных торговых марок аптечных сетей.

В частности, в феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял ряд решений, направленных на регулирование фармацевтического рынка. Одним из них стало ограничение маркетинговых платежей между производителями и аптечными сетями и внедрение Национального каталога цен на лекарственные средства, что позволяет контролировать цены на лекарства и избегать необоснованных наценок со стороны аптечных сетей. В то же время Государственная налоговая служба (ГНС) активно проводит проверки аптечных сетей на предмет уклонения от налогообложения.

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